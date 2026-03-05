Ex-Vitória brilha nos pênaltis e decide para o Sport na Copa do Brasil

Jogadores do Sport antes de disputa de pênaltis - Foto: Pedro Lorenzon/ SCR

A classificação do Sport à terceira fase da Copa do Brasil contou com o brilho do goleiro Thiago Couto, que defendeu o Vitória no ano passado. O jogador se destacou na disputa de pênaltis do jogo contra a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, defendendo uma cobrança.

Fora de casa, o Leão da Ilha ficou apenas no empate em 0 a 0 com o adversário que não possui divisão no futebol brasileiro nesta temporada. A disputa de pênaltis terminou 4 a 3 para o Rubro-Negro, que enfrentará o Anápolis na terceira fase.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Thiago Couto estava emprestado pelo Sport ao Vitória, mas o clube assegurou a permanência do atleta apesar do Leão da Barra ter tentado a permanência do goleiro para 2026. Essa foi a segunda partida do atleta na temporada após o empate em 3 a 3 com o Náutico, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano.

Thiago Couto comemorando com a camisa do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Outros nomes conhecidos pelo torcedor baiano que se destacaram na classificação do Sport foram os atacantes Clayson e Barletta, que defenderam o Bahia nos últimos anos. O volante Yago Felipe, que soma passagens pela dupla BaVi, também esteve em campo no confronto.