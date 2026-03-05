Lucas Arcanjo a caminho do Corinthians? O que há de verdade em possível interesse

Siga o A TARDE no Google

Goleiro Lucas Arcanjo em disputa de pênaltis pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Titular absoluto da meta do Vitória, Lucas Arcanjo teve seu nome envolvido em rumores de que o goleiro estaria vinculado a uma possível transferência para o time do Corinthians. Com isso, o Portal A TARDE entrou em contato com as partes para entender o caso.

Arcanjo, que se lesionou em 2025 na partida contra o próprio Corinthians, foi destaque na partida que garantiu o leão na final do Campeonato Baiano, ao pegar dois pênaltis contra o Jacuipense.

Qual o posicionamento do Vitória e dos envolvidos nos rumores?

Durante a coletiva de apresentação do atacante Anderson Pato, que aconteceu nessa quinta-feira, 5, o diretor de futebol do Vitória, Sérgio Papellin, comunicou que não existe nenhuma proposta oficial pelo goleiro Lucas Arcanjo.

“Não existe nenhuma consulta sobre goleiro Lucas Arcanjo, nem do Corinthians e de nenhuma outra agremiação no momento, é apenas especulação”.

O Portal A TARDE entrou em contato com o diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, no qual respondeu não proceder às informações veiculadas de que o Timão teria interesse no jogador.

O portal também entoru em contato com fontes ligadas ao jogador, que preferiram não se pronunciar sobre o assunto.

Lucas Arcanjo pelo Vitória

Formado nas divisões de base do Vitória, Lucas Arcanjo estreou profissionalmente pelo Leão da Barra no ano de 2019, e atua até hoje como guarda-redes do time.

Em sete temporadas no Vitória, Lucas Arcanjo acumula 230 partidas disputadas pelo time.