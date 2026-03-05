EX-LEÃO
Xodó da torcida do Vitória é anunciado por novo clube; saiba qual
Atacante de 26 anos estava no elenco campeão da Série B de 2023
Por João Grassi
Campeão do Brasileirão Série B pelo Vitória, Zé Hugo é o novo reforço do Botafogo de Ribeirão Preto. O atacante de 26 anos foi anunciado na última quarta-feira, 4, para disputar a Segundona de 2026 pelo clube paulista.
"O Botafogo tem mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Zé Hugo, de 26 anos, que tem no currículo o título da Série B de 2023 e participações na elite do futebol brasileiro", publicou o Botafogo.
Xodó da torcida rubro-negra, Zé Hugo chegou ao Vitória em 2023 e permaneceu até o ano seguinte, quando se sagrou campeão do Campeonato Baiano. Foram 80 partidas defendendo o Leão da Barra, com sete gols e três assistências.
Além do Vitória, o atacante também acumula passagens por Farroupilha, São Gabriel, Nova Mutum, Azuriz, Goiás, Ferroviária, Coritiba e Santo André.
Quando Zé Hugo deve estrear?
O Botafogo-SP tem estreia prevista na Série B para o dia 21 de março, contra o Fortaleza, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP. Como já atuou por sete jogos na temporada pelo Azuriz, Zé Hugo deve ficar à disposição da comissão técnica.
