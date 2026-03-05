Lembra dele? Campeão da Série B pelo Vitória assina com time paulista

Siga o A TARDE no Google

Léo Gomes com a taça da Série B - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Campeão do Brasileirão Série B pelo Vitória em 2023, Léo Gomes é o novo reforço da Ponte Preta. O volante de 28 anos retorna ao Brasil após uma passagem pelo futebol japonês, onde defendeu os clubes Kyoto Sanga e Júbilo Iwata.

Embora não tenha sido anunciado oficialmente pela Macaca, onde vai novamente disputar a Segundona, Léo Gomes teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O meio-campista teve seu principal momento da carreira na Série C 2022, quando o Leão engatou uma arrancada improvável rumo ao acesso. Permaneceu no elenco em 2023 e fez parte do grupo campeão da Série B, mas perdeu espaço e teve menos destaque.

Além do Vitória, onde foi revelado, e das equipes asiáticas, Léo também atuou por Athletico, América-MG, Chapecoense e São Bernardo. No total, vestiu a camisa do Leão da Barra em 102 oportunidades, com dois gols e uma assistência nas duas passagens pelo Barradão.

Léo Gomes apareceu no BID como novo jogador da Ponte Preta | Foto: Reprodução | CBF

Quando Léo Gomes pode estrear?

A Ponte Preta se prepara para enfrentar o Guarany de Bagé na terceira fase da Copa do Brasil, na próxima semana (11 ou 12 de março).

O primeiro desafio pela Série B do Brasileiro será contra o Athletic, no fim de semana de 21 e 22 de março. O volante ex-Vitória deve fazer sua estreia em um desses compromissos.