Lembra dele? Campeão da Série B pelo Vitória assina com time paulista
Volante de 28 anos acumula duas passagens pelo Rubro-Negro
Por João Grassi
Campeão do Brasileirão Série B pelo Vitória em 2023, Léo Gomes é o novo reforço da Ponte Preta. O volante de 28 anos retorna ao Brasil após uma passagem pelo futebol japonês, onde defendeu os clubes Kyoto Sanga e Júbilo Iwata.
Embora não tenha sido anunciado oficialmente pela Macaca, onde vai novamente disputar a Segundona, Léo Gomes teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O meio-campista teve seu principal momento da carreira na Série C 2022, quando o Leão engatou uma arrancada improvável rumo ao acesso. Permaneceu no elenco em 2023 e fez parte do grupo campeão da Série B, mas perdeu espaço e teve menos destaque.
Além do Vitória, onde foi revelado, e das equipes asiáticas, Léo também atuou por Athletico, América-MG, Chapecoense e São Bernardo. No total, vestiu a camisa do Leão da Barra em 102 oportunidades, com dois gols e uma assistência nas duas passagens pelo Barradão.
Quando Léo Gomes pode estrear?
A Ponte Preta se prepara para enfrentar o Guarany de Bagé na terceira fase da Copa do Brasil, na próxima semana (11 ou 12 de março).
O primeiro desafio pela Série B do Brasileiro será contra o Athletic, no fim de semana de 21 e 22 de março. O volante ex-Vitória deve fazer sua estreia em um desses compromissos.
