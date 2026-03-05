Menu
ESPORTES
CIRURGIA

Alvo do Bahia sofre grave lesão e deve ficar meses fora dos gramados

Destaque da Série B passou por cirurgia no ombro e ficará meses sem jogar

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/03/2026 - 20:36 h

Bahia chegou a se interessa pelo goleiro Pedro Morisco, do Coritiba
Foto: JP Pacheco | Coritiba

Goleiro que atraiu interesse do Bahia nesta janela de transferências, o goleiro Pedro Morisco sofreu uma grave lesão no ombro direito, passou por um procedimento cirúrgico e deve ficar um longo período afastado dos gramados. O jogador de 22 anos foi um dos destaques do Coritiba no título da Série B do Brasileirão 2026.

Apesar do clube paranaense não estipular prazo para o retorno do jovem, lesões desta gravidade no ombro exigem, geralmente, três a seis meses de recuperação. Morisco dará sequência ao tratamento fisioterápico no Núcleo de Performance e Saúde do Coxa.

"A cirurgia do goleiro Pedro Morisco foi realizada com sucesso. O atleta ainda está em processo de recuperação e, em breve, iniciará o protocolo completo de reabilitação junto ao Centro de Performance e Saúde do Coritiba", informou o Coritiba nas redes sociais.

Cria da base do Coxa, o jogador ganhou a titularidade logo em seu segundo ano como jogador profissional, em 2024, — chegando a ser um dos principais destaques da equipe no título da Série B do Brasileirão conquistado no ano passado.

Pedro Morisco, goleiro do Coritiba
Pedro Morisco, goleiro do Coritiba | Foto: JP Pacheco | Coritiba

O Bahia chegou a se interessar na contratação do atleta em meio à indefinição da situação de João Paulo, emprestado pelo Santos até junho de 2026, e a aposentadoria de Danilo Fernandes no fim da última temporada.

Além de Ronaldo, titular absoluto sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Pivete de Aço Victor vem sendo o escolhido para compor o banco de reservas como terceiro goleiro. Vale lembrar que Marcos Felipe ainda pertence ao Esquadrão de Aço e está emprestado ao Eyupspor, da Turquia, até junho deste ano.

