REVIRAVOLTA

Alvo frustrado do Bahia fecha com time da Série A em acordo inusitado

Galo aceita modelo de negócio que travou a vinda do atacante para o Esquadrão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/03/2026 - 18:27 h | Atualizada em 05/03/2026 - 18:39

Júnior Santos em campo pelo Atlétici-MG
Júnior Santos em campo pelo Atlétici-MG -

Alvo frustrado do Bahia nesta janela de transferências, Junior Santos deve ser oficializado como reforço do Botafogo nos próximos dias. O atacante será emprestado ao clube carioca pelo Atlético-MG, que assumirá o pagamento de salário em um primeiro momento.

O modelo de negócio é semelhante ao que o Bahia buscava para ter Junior Santos neste ano, mas, na ocasião, os clubes não chegaram a um acordo pelo salário do jogador durante o vínculo. De acordo com o portal ge, o Galo havia proposto que os pagamentos fossem feitos de forma integral pelo Tricolor, que não aceitou, já que o total dos custos discutidos era de R$ 1,5 milhão.

No acordo com o Botafogo, o Alvinegro passará a pagar parte dos salários apenas se Júnior Santos atingir metas individuais de performance. O atacante desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 4, para assinar contrato.

Com Caio Alexandre, Bahia segue preparação para o BaVi após folga
Bahia confirma transferência de meio-campista para time do futebol brasileiro
Ex-atacante do Bahia morre após parada cardiorrespiratória

"Estou muito ansioso, muito feliz de estar de volta. Vim para assinar os últimos detalhes. Estou muito feliz, já recebendo o carinho da torcida, que sempre me apoiou, passando boas energias. Estou muito ansioso, espero estar em campo logo novamente e fazer sucesso com essa camisa", disse Júnior Santos em seu retorno ao 'Glorioso'.

Decepção

Natural de Conceição do Jacuípe, na Bahia, o atacante vai deixar o Atlético-MG sem deixar saudades, já que não entregou o que esperava e chegou a custar R$ 1,7 milhão por partida. O clube investiu R$ 48 milhões para ter o atleta em definitivo.

Júnior Santos fez dois gols e duas assistências em 28 jogos — pouco mais da metade das partidas que disputou pelo Botafogo nas duas temporadas anteriores. Em 2024 e 2023, por exemplo, o jogador marcou 27 gols e sete assistências em 100 partidas.

x