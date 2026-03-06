Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Metrô terá operação especial para final do BaVi na Arena Fonte Nova

Clássico acontece neste sábado pela final do Campeonato Baiano

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/03/2026 - 7:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogo acontece às 17h
Jogo acontece às 17h -

Torcedores que pretendem assistir à partida entre Bahia e Vitória neste sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano, marcada para as 17h, na Arena Fonte Nova, contarão com um esquema especial de operação do Metrô Bahia.

Segundo a concessionária, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações, além da ampliação da quantidade de viagens de acordo com a demanda de passageiros. O horário de funcionamento do sistema, no entanto, não será estendido.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A operação será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), com o objetivo de organizar o fluxo de usuários antes e após o jogo. A estação mais próxima do estádio é a Campo da Pólvora.

De acordo com Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, esse tipo de operação especial é adotado em dias de grandes eventos para garantir mais organização e segurança aos passageiros.

Leia Também:

BaVi da final terá portões da Arena Fonte Nova abertos mais cedo
PM prepara operação com quase 500 policiais para o clássico BaVi
Com Caio Alexandre, Bahia segue preparação para o BaVi após folga

"Em dias de grandes eventos esportivos, ajustamos nossa operação para acompanhar o aumento do fluxo, com reforço das equipes e viagens conforme a necessidade. A colaboração dos passageiros também é fundamental para manter o embarque organizado e garantir um deslocamento seguro até a Arena", destaca

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova bavi Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogo acontece às 17h
Play

"Não piloto só fogão": a história da única motorista intermunicipal de uma frota na Bahia

Jogo acontece às 17h
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Jogo acontece às 17h
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Jogo acontece às 17h
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

x