Metrô terá operação especial para final do BaVi na Arena Fonte Nova

Jogo acontece às 17h - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

Torcedores que pretendem assistir à partida entre Bahia e Vitória neste sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano, marcada para as 17h, na Arena Fonte Nova, contarão com um esquema especial de operação do Metrô Bahia.

Segundo a concessionária, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações, além da ampliação da quantidade de viagens de acordo com a demanda de passageiros. O horário de funcionamento do sistema, no entanto, não será estendido.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação será acompanhada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), com o objetivo de organizar o fluxo de usuários antes e após o jogo. A estação mais próxima do estádio é a Campo da Pólvora.

De acordo com Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, esse tipo de operação especial é adotado em dias de grandes eventos para garantir mais organização e segurança aos passageiros.

"Em dias de grandes eventos esportivos, ajustamos nossa operação para acompanhar o aumento do fluxo, com reforço das equipes e viagens conforme a necessidade. A colaboração dos passageiros também é fundamental para manter o embarque organizado e garantir um deslocamento seguro até a Arena", destaca