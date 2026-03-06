Bahia x Vitória: onde assistir e prováveis escalações da final

Siga o A TARDE no Google

Confira desfalques, arbitragem e os prováveis times de Rogério Ceni e Jair Ventura - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A dupla BaVi entra em campo neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem vai erguer a taça do Campeonato Baiano de 2026.

Do lado tricolor, o Esporte Clube Bahia contará com o apoio da torcida para tentar levantar o seu 52º título estadual. Já pelo lado rubro-negro, o Esporte Clube Vitória busca superar o campo e a torcida adversária para se sagrar campeão do certame pela 31ª vez na história.

Na terceira final consecutiva disputada no clássico Ba-Vi, Esquadrão e Leão farão um verdadeiro “tira-teima”. Na temporada passada, o Tricolor de Aço levou a melhor e levantou a taça do Baianão no Barradão. No ano anterior, porém, foi o Rubro-Negro que fez a alegria de sua torcida ao conquistar o título em plena Arena Fonte Nova.

Desfalques

Para o duelo, ambas as equipes contam com desfalques importantes.

Pelo lado azul, vermelho e branco, o técnico Rogério Ceni tem três baixas confirmadas e outros dois jogadores que dificilmente estarão à disposição: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo estão fora, enquanto David Duarte e Michel Araújo são dúvidas e têm poucas chances de atuar.

Já pelo lado vermelho e preto, o treinador Jair Ventura não poderá contar com Dudu, que sofre com uma lesão considerada delicada na coluna, e com o volante Caíque, suspenso após ser expulso na semifinal. Além deles, Luan Cândido e Renzo López também são dúvidas para a decisão.

Onde assistir

A decisão do Baianão 2026 entre Bahia e Vitória contará com transmissão em diferentes plataformas.

TVE

TV Brasil

TV Bahêa

TV Vitória

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Kike Olivera), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Edu, Neris e Ramon; Martínez, Baralhas, Matheuzinho e Erick (Aitor); Kayzer Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem