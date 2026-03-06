Menu
HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Vitória: onde assistir e prováveis escalações da final

Clássico BaVi decide o Campeonato Baiano de 2026 na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/03/2026 - 11:32 h | Atualizada em 06/03/2026 - 12:10

Confira desfalques, arbitragem e os prováveis times de Rogério Ceni e Jair Ventura
Confira desfalques, arbitragem e os prováveis times de Rogério Ceni e Jair Ventura -

A dupla BaVi entra em campo neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem vai erguer a taça do Campeonato Baiano de 2026.

Do lado tricolor, o Esporte Clube Bahia contará com o apoio da torcida para tentar levantar o seu 52º título estadual. Já pelo lado rubro-negro, o Esporte Clube Vitória busca superar o campo e a torcida adversária para se sagrar campeão do certame pela 31ª vez na história.

Na terceira final consecutiva disputada no clássico Ba-Vi, Esquadrão e Leão farão um verdadeiro “tira-teima”. Na temporada passada, o Tricolor de Aço levou a melhor e levantou a taça do Baianão no Barradão. No ano anterior, porém, foi o Rubro-Negro que fez a alegria de sua torcida ao conquistar o título em plena Arena Fonte Nova.

Desfalques

Para o duelo, ambas as equipes contam com desfalques importantes.

Pelo lado azul, vermelho e branco, o técnico Rogério Ceni tem três baixas confirmadas e outros dois jogadores que dificilmente estarão à disposição: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo estão fora, enquanto David Duarte e Michel Araújo são dúvidas e têm poucas chances de atuar.

Já pelo lado vermelho e preto, o treinador Jair Ventura não poderá contar com Dudu, que sofre com uma lesão considerada delicada na coluna, e com o volante Caíque, suspenso após ser expulso na semifinal. Além deles, Luan Cândido e Renzo López também são dúvidas para a decisão.

Onde assistir

A decisão do Baianão 2026 entre Bahia e Vitória contará com transmissão em diferentes plataformas.

  • TVE
  • TV Brasil
  • TV Bahêa
  • TV Vitória

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Kike Olivera), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Edu, Neris e Ramon; Martínez, Baralhas, Matheuzinho e Erick (Aitor); Kayzer Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
  • Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto
  • 4º árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • 5ª árbitra: Patrícia dos Reis do Nascimento
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira

