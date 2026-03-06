Menu
FIM DO HIATO?

Emprestado pelo Bahia, Marcos Felipe volta a jogar após meses e pega pênalti

O goleiro emprestado pelo Bahia não entrava em campo desde dezembro do ano passado

Marina Branco

Por Marina Branco

06/03/2026 - 8:34 h | Atualizada em 06/03/2026 - 10:09

Goleiro Marcos Felipe na Turquia
Goleiro Marcos Felipe na Turquia -

Afastado das partidas do Eyüpspor nas últimas semanas em meio a uma disputa contratual com o clube turco, o goleiro Marcos Felipe finalmente voltou a atuar na última quinta-feira, 5, e foi decisivo logo no retorno.

Emprestado pelo Esporte Clube Bahia ao Eyüpspor, ele defendeu um pênalti e ajudou a evitar um resultado pior para sua equipe na partida válida pela Liga Turca, na qual o Eyüpspor acabou derrotado por 1 a 0.

Apesar do revés, o goleiro brasileiro foi um dos destaques do jogo ao impedir um gol adversário em cobrança de penalidade, especialmente considerando o cenário de retorno do atleta que não jogava desde 20 de dezembro do ano passado.

Leia Também:

Marcos Felipe é afastado de clube turco por pressão contratual
Ex-Bahia, Talisca faz golaço em Marcos Felipe na Turquia; assista
Ex-Bahia, Marcos Felipe é exaltado na Turquia: “Melhor que Ederson"

Por que ele estava sem jogar?

Marcos Felipe vinha sendo retirado das partidas não por motivos técnicos, mas por um impasse com a diretoria do Eyüpspor. Segundo pessoas próximas ao atleta, o clube teria condicionado seu retorno aos jogos à assinatura de um contrato definitivo, proposta recusada pelo goleiro.

Emprestado pelo Bahia até junho de 2026, Marcos Felipe teria sido afastado após cobrar pagamentos atrasados, em meio à crise institucional que atingiu o clube turco após a prisão do presidente Murat Ozkaya em um escândalo envolvendo apostas no futebol do país.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por La Marca Comunicação (@lamarcacomunica)

A partir da cobrança, o goleiro passou a ser relacionado sem entrar em campo e, posteriormente, deixou até mesmo de figurar no banco de reservas. A decisão teria sido tomada pela diretoria do clube, e não pela comissão técnica.

Mesmo com a volta aos gramados e a boa atuação, a situação do jogador ainda é considerada instável. O staff do atleta segue trabalhando para encontrar uma solução, que pode envolver a rescisão antecipada do empréstimo para que Marcos Felipe volte a atuar com regularidade.

Enquanto isso, o goleiro tenta recuperar espaço no Eyüpspor e mostrou, em seu retorno, que segue capaz de decidir dentro de campo.

x