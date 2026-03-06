FIM DO HIATO?
Emprestado pelo Bahia, Marcos Felipe volta a jogar após meses e pega pênalti
O goleiro emprestado pelo Bahia não entrava em campo desde dezembro do ano passado
Por Marina Branco
Afastado das partidas do Eyüpspor nas últimas semanas em meio a uma disputa contratual com o clube turco, o goleiro Marcos Felipe finalmente voltou a atuar na última quinta-feira, 5, e foi decisivo logo no retorno.
Emprestado pelo Esporte Clube Bahia ao Eyüpspor, ele defendeu um pênalti e ajudou a evitar um resultado pior para sua equipe na partida válida pela Liga Turca, na qual o Eyüpspor acabou derrotado por 1 a 0.
Apesar do revés, o goleiro brasileiro foi um dos destaques do jogo ao impedir um gol adversário em cobrança de penalidade, especialmente considerando o cenário de retorno do atleta que não jogava desde 20 de dezembro do ano passado.
Por que ele estava sem jogar?
Marcos Felipe vinha sendo retirado das partidas não por motivos técnicos, mas por um impasse com a diretoria do Eyüpspor. Segundo pessoas próximas ao atleta, o clube teria condicionado seu retorno aos jogos à assinatura de um contrato definitivo, proposta recusada pelo goleiro.
Emprestado pelo Bahia até junho de 2026, Marcos Felipe teria sido afastado após cobrar pagamentos atrasados, em meio à crise institucional que atingiu o clube turco após a prisão do presidente Murat Ozkaya em um escândalo envolvendo apostas no futebol do país.
A partir da cobrança, o goleiro passou a ser relacionado sem entrar em campo e, posteriormente, deixou até mesmo de figurar no banco de reservas. A decisão teria sido tomada pela diretoria do clube, e não pela comissão técnica.
Mesmo com a volta aos gramados e a boa atuação, a situação do jogador ainda é considerada instável. O staff do atleta segue trabalhando para encontrar uma solução, que pode envolver a rescisão antecipada do empréstimo para que Marcos Felipe volte a atuar com regularidade.
Enquanto isso, o goleiro tenta recuperar espaço no Eyüpspor e mostrou, em seu retorno, que segue capaz de decidir dentro de campo.
