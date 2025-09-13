Ex-Bahia, Marcos Felipe é exaltado na Turquia: “Melhor que Ederson"

Marcos Felipe fez sete defesas em jogo pelo Eyupspor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Emprestado pelo Bahia ao modesto Eyupspor, da Turquia, Marcos Felipe segue em boa fase na sua primeira passagem da carreira no exterior e o goleiro voltou a ser elogiado por torcedores neste sábado, 13.

Apesar da derrota por 2 a 0 para o gigante Galatasaray, o jogador fez sete defesas no jogo, evitou um revés elástico e até chegou a ser comparado ao brasileiro Ederson, ex-Manchester City que recentemente foi contratado pelo Fenerbahçe.

A partida diante do Galatasaray foi a quarta de Marcos Felipe no futebol turco. Apesar do aproveitamento modesto — duas derrotas, um empate e apenas uma vitória — o goleiro é um dos destaques da campanha do Eyupspor, 11º colocado neste começo de campeonato na Turquia.

"Marcos Felipe é o maior goleiro brasileiro que já jogou na Super Lig (Campeonato Turco), não Ederson. Você foi incrível hoje, Marcos", escreveu um torcedor no "X" (antigo Twitter) após o confronto.

Em uma das defesas, o ex-Tricolor faz uma bela ponte para bloquear a cabeçada do icônico argentino Mauro Icardi, evitando o primeiro gol da equipe visitante.

Assista:

👀 Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda Marcos Felipe, gole izin vermiyor!pic.twitter.com/NAoJNGsmLj — Fotospor (@EfsaneFotospor) September 13, 2025

"Ele tem bons pés, não tem medo de bolas laterais. Permanecerá em nosso país por muitos anos", comentou outro usuário nas redes sociais.

Marcos Felipe fez uma boa primeira temporada no Bahia em 2023, oscilou na reta final de 2024 e chegou a perder a titularidade em meio às fortes críticas dos tricolores. Com contrato até o final de 2027 com o Esquadrão de Aço, o jogador quer "ficar por muitos anos e fazer história com o Eyüpspor", como afirmou ao portal IHA, da Turquia.

"Quero ficar aqui por muitos anos e fazer história com o Eyüpspor. Meu objetivo é alcançar sucesso a longo prazo aqui. Vivo o momento. Estou muito feliz aqui agora. É claro que tenho sonhos para o futuro, mas agora estou tentando ser o melhor que posso aqui", comentou o goleiro.

Com Marcos Felipe emprestado até junho de 2026, o Bahia conta com Ronaldo, João Paulo e Danilo Fernandes como goleiros à disposição de Rogério Ceni nesta temporada.