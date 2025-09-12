Bahia: Rogério Ceni terá reforço importante contra o Cruzeiro

O Bahia conta com o retorno de Santiago Arias para o confronto direto com o Cruzeiro no Brasileirão. Enquanto isso, o time mineiro não terá seu capitão Lucas Silva. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia contará com um reforço de peso para o jogo contra o Cruzeiro. Nesta segunda-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni terá à disposição o lateral-direito Santiago Arias para o “duelo de seis pontos” na parte de cima do Campeonato Brasileiro.

Arias retorna e fica à disposição do Bahia

Após ficar de fora da eliminação do Bahia na Copa do Brasil, na última quarta-feira, 10 — devido à logística complexa para trazê-lo diretamente da cidade de Maturín, na Venezuela, para o Rio de Janeiro —, Arias reforça o elenco azul, vermelho e branco, que ainda sofre com uma série de baixas, depois de desfalcar o clube na Data Fifa.

Apesar do retorno do lateral-direito colombiano, que será opção para o setor, o Bahia segue com alguns desfalques. Ao todo, seis jogadores estão vetados pelo Departamento Médico tricolor — Erick Pulga, Ademir, Kanu, Erick, Caio Alexandre e Ruan Pablo. No entanto, vale destacar que os últimos quatro já iniciaram o processo de transição física.

Desfalque no Cruzeiro

O meio-campista titular e capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, não enfrenta o Bahia na 23ª rodada da Série A. O camisa 16 do Cabuloso recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, antes da Data Fifa, e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Esquadrão.