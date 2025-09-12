Bahia x Cruzeiro: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia não conseguiu chegar à tão sonhada semifinal da Copa do Nordeste e quebrar o tabu de sempre cair nas quartas - mas isso precisa ficar no passado. Agora, o Esquadrão precisa voltar o foco ao Brasileirão, onde ainda está no G-4 desenhando uma campanha que tem tudo para ser inesquecível, e enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira, 15, pela 23ª rodada.

De volta a casa depois de perder para o Fluminense no Maracanã, o Bahia entra em campo na Fonte Nova às 20h, sonhando em subir ainda mais na tabela. Com Jean Lucas e Santiago Arias, convocados da Data Fifa, de volta ao elenco, o Tricolor Baiano foca em uma só competição pela primeira vez na temporada, após vencer a Copa do Nordeste e se tornar pentacampeão.

Atualmente, o Bahia está em quarto lugar na tabela, acumulando 36 pontos até aqui. Já o Cruzeiro, adversário da vez, aparece em segundo com 44, representando um desafio gigantesco ao Esquadrão que vinha enfrentando oponentes abaixo dele na tabela.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Prováveis escalações

O departamento médico do Bahia está cheio. Lá, estão listados Kanu, Erick, Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre, Tiago e Ruan Pablo, com o Esquadrão precisando improvisar principalmente as ausências de Caio e Pulga. A perspectiva é de melhora: o zagueiro Kanu, o meio-campista Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Ruan Pablo já iniciaram o trabalho de transição física.

Do outro lado, no entanto, o desfalque também vem em peso. O meio-campista titular e capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, recebeu o terceiro amarelo na rodada anterior, contra o São Paulo, e está suspenso para encarar o Bahia.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Matheus Henrique; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.