BRASILEIRÃO
Bahia x Cruzeiro: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Os times se enfrentam nesta segunda-feira, 15, às 20h, pela 23ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
O Bahia não conseguiu chegar à tão sonhada semifinal da Copa do Nordeste e quebrar o tabu de sempre cair nas quartas - mas isso precisa ficar no passado. Agora, o Esquadrão precisa voltar o foco ao Brasileirão, onde ainda está no G-4 desenhando uma campanha que tem tudo para ser inesquecível, e enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira, 15, pela 23ª rodada.
De volta a casa depois de perder para o Fluminense no Maracanã, o Bahia entra em campo na Fonte Nova às 20h, sonhando em subir ainda mais na tabela. Com Jean Lucas e Santiago Arias, convocados da Data Fifa, de volta ao elenco, o Tricolor Baiano foca em uma só competição pela primeira vez na temporada, após vencer a Copa do Nordeste e se tornar pentacampeão.
Atualmente, o Bahia está em quarto lugar na tabela, acumulando 36 pontos até aqui. Já o Cruzeiro, adversário da vez, aparece em segundo com 44, representando um desafio gigantesco ao Esquadrão que vinha enfrentando oponentes abaixo dele na tabela.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.
Arbitragem
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)
Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Prováveis escalações
O departamento médico do Bahia está cheio. Lá, estão listados Kanu, Erick, Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre, Tiago e Ruan Pablo, com o Esquadrão precisando improvisar principalmente as ausências de Caio e Pulga. A perspectiva é de melhora: o zagueiro Kanu, o meio-campista Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Ruan Pablo já iniciaram o trabalho de transição física.
Do outro lado, no entanto, o desfalque também vem em peso. O meio-campista titular e capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, recebeu o terceiro amarelo na rodada anterior, contra o São Paulo, e está suspenso para encarar o Bahia.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Matheus Henrique; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
