Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Bahia x Cruzeiro: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Os times se enfrentam nesta segunda-feira, 15, às 20h, pela 23ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

12/09/2025 - 12:39 h | Atualizada em 12/09/2025 - 15:25
Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão -

O Bahia não conseguiu chegar à tão sonhada semifinal da Copa do Nordeste e quebrar o tabu de sempre cair nas quartas - mas isso precisa ficar no passado. Agora, o Esquadrão precisa voltar o foco ao Brasileirão, onde ainda está no G-4 desenhando uma campanha que tem tudo para ser inesquecível, e enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira, 15, pela 23ª rodada.

De volta a casa depois de perder para o Fluminense no Maracanã, o Bahia entra em campo na Fonte Nova às 20h, sonhando em subir ainda mais na tabela. Com Jean Lucas e Santiago Arias, convocados da Data Fifa, de volta ao elenco, o Tricolor Baiano foca em uma só competição pela primeira vez na temporada, após vencer a Copa do Nordeste e se tornar pentacampeão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o Bahia está em quarto lugar na tabela, acumulando 36 pontos até aqui. Já o Cruzeiro, adversário da vez, aparece em segundo com 44, representando um desafio gigantesco ao Esquadrão que vinha enfrentando oponentes abaixo dele na tabela.

Leia Também:

Cruzeiro perde titular para duelo contra o Bahia no Brasileirão
Entenda como eliminação na Copa do Brasil pode ajudar Bahia no Brasileirão
Contratado por R$ 32 milhões, ex-Bahia está encostado no Santos

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Prováveis escalações

O departamento médico do Bahia está cheio. Lá, estão listados Kanu, Erick, Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre, Tiago e Ruan Pablo, com o Esquadrão precisando improvisar principalmente as ausências de Caio e Pulga. A perspectiva é de melhora: o zagueiro Kanu, o meio-campista Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Ruan Pablo já iniciaram o trabalho de transição física.

Do outro lado, no entanto, o desfalque também vem em peso. O meio-campista titular e capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, recebeu o terceiro amarelo na rodada anterior, contra o São Paulo, e está suspenso para encarar o Bahia.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Matheus Henrique; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Cruzeiro EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Bahia e Cruzeiro se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x