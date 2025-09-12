Entenda como eliminação na Copa do Brasil pode ajudar Bahia no Brasileirão

A eliminação na Copa do Brasil, embora dolorosa, pode ser a virada de chave para o Bahia no Brasileirão. Sem outros torneios, o time concentra todas as suas forças para se manter no G-4. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Passada a frustrante eliminação na Copa do Brasil — mesmo que a queda reverbere negativamente entre os torcedores por algum tempo — o Bahia volta 100% de suas atenções para a reta final do Campeonato Brasileiro, onde tem um único objetivo: estar entre os quatro primeiros colocados ao final da competição.

Isso posto, a eliminação no principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, embora dolorosa, pode servir como fator crucial para o Bahia no Brasileirão. Mas, por qual motivo a queda na Copa do Brasil surge como um possível “alento”?

Atualmente na 4ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o único clube do G-4 que disputa apenas uma competição até o final da temporada. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras — 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente — seguem vivos em ao menos mais um torneio cada.

O Flamengo e o Palmeiras ainda disputam a Copa Libertadores, enquanto o Cruzeiro se classificou para a semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 11. Portanto, as equipes dividem suas atenções entre Libertadores e Brasileirão, ou Copa do Brasil e Série A, como é o caso do clube mineiro.

Levando em consideração o calendário do futebol brasileiro, é possível que — principalmente Flamengo e Palmeiras — optem por dar “prioridade” às copas. No caso de Mengão e Verdão, a Libertadores ainda está nas quartas de final; na contrapartida, a Copa do Brasil já está mais afunilada, e as semifinais só serão disputadas em dezembro, daqui a três meses, dando um certo “alívio” ao Cruzeiro, enquanto o planejamento de Fla e Palmeiras fica mais “cheio”.

Além disso, com essas equipes ainda vivas em duas competições, a quantidade de partidas disputadas por esses clubes pode aumentar. O Bahia, por exemplo, atualmente, é o clube que mais entrou em campo no Brasil, com impressionantes 62 jogos, e ainda chegará a 80 partidas no ano, já que tem 18 jogos de Campeonato Brasileiro a disputar, mas, deverá ver os rivais chegarem perto.

As equipes que neste momento disputam o G-4 do Brasileirão com o Bahia também podem ver seu número de jogos aumentar. Caso Flamengo e Palmeiras cheguem à final da Libertadores, alcançarão a marca de 75 e 76 jogos, respectivamente. Já o Cruzeiro fica um pouco atrás: se avançar à decisão da Copa do Brasil, disputará 64 jogos no ano.

Ainda que não ultrapassem o Bahia na quantidade de jogos, a alta carga de partidas pode afetar o desempenho das equipes, principalmente Flamengo e Palmeiras, que podem ter menos “semanas livres” ao conciliar as datas de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, ao passo que o Esquadrão, após a queda na Copa do Brasil, tem apenas o Brasileirão para concentrar suas forças, mesmo que os jogos atrasados ainda compactem o calendário tricolor.

Teste de fogo!

Apesar do exposto, o Bahia precisará provar sua força em campo. Nesta segunda-feira, 15, terá um verdadeiro “duelo de seis pontos”. Na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni recebe o Cruzeiro, em confronto direto dentro do G-4, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h.

Na configuração atual da tabela, o Bahia está a oito pontos do Cruzeiro — 36 contra 44, respectivamente —, mas vale ressaltar que o Esquadrão possui dois jogos a menos que o rival.

Além disso, é importante destacar que, em caso de qualquer resultado contrário ao triunfo, o Bahia poderá deixar o G-4 nesta rodada, uma vez que, após a derrota acachapante na última partida, Botafogo e Mirassol — equipe que goleou o Tricolor de Aço — encostaram na tabela.