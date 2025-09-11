Menu
ESPORTES
EM ALTA!

Copa do Brasil: Cruzeiro avança e chega embalado contra o Bahia

Clube mineiro visita o Tricolor na próxima segunda-feira, 15, na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/09/2025 - 21:26 h
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube.
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 11, a 'Raposa' venceu clássico sobre o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, com dois gols do artilheiro Kaio Jorge e será adversário do Corinthians na próxima fase da competição.

O placar agregado ficou 4 a 0 para o lado azul de Minas Gerais com o triunfo pelo mesmo placar no jogo de ida, em pela Arena MRV.

O próximo adversário do Bahia está a todo vapor na temporada. Com a vitória no clássico, o Cruzeiro chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder e busca aumentar a invencibilidade na próxima segunda-feira, 15, às 15h, contra o Tricolor na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube.
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro | Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Leia Também:

Copa do Brasil feminina: Bahia enfrenta o Galo no interior do estado
Jamerson é liberado pelo DM e inicia transição física após cirurgia
Brasileirão: Bahia tem nova data definida pela CBF para jogo atrasado

Autor dos dois gols nesta noite, Kaio Jorge é o principal trunfo do time comandado pelo técnico Leonardo Jardim para buscar os três pontos em Salvador. O atacante é o artilheiro do futebol brasileiro com 20 gols marcados na temporada.

Atlético-MG copa do brasil Cruzeiro

x