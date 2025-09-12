Cruzeiro perde titular para duelo contra o Bahia no Brasileirão

Cruzeiro enfrenta Bahia sem seu capitão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, em um duelo de “seis pontos” no G-4 do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação na Copa do Brasil, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni volta suas forças apenas para o Brasileirão e, diante do adversário direto na luta pela vaga na Libertadores, conta com um reforço — que, na verdade, é um desfalque do rival.

O meio-campista titular e capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, não enfrenta o Bahia na 23ª rodada da Série A. Isso porque o camisa 16 do Cabuloso recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, antes da Data Fifa, e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Esquadrão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lucas Silva desfalca o Cruzeiro no duelo contra o Bahia

Apesar da baixa, o Cruzeiro vem para o duelo praticamente “completo”, com seus principais nomes, Kaio Jorge e Matheus Pereira, à disposição de Leonardo Jardim, além de poder contar com os novos contratados: Kauã Moraes, Keny Arroyo e Ryan Guilherme, que já estão regularizados.

Por outro lado, o Bahia, que precisa do resultado não só para diminuir a distância para o Cruzeiro, — atualmente de oito pontos, 36 a 44, respectivamente, com dois jogos a menos — mas também para dar um gás no anímico da equipe após cair de forma apática e frustrante na Copa do Brasil, possui uma longa lista de desfalques.

Veja os jogadores do Bahia no Departamento Médico:

Kanu

Erick

Erick Pulga

Ademir

Caio Alexandre

Ruan Pablo

Contudo, apesar de ainda vetados pelo Departamento Médico tricolor, é importante destacar que o zagueiro Kanu, o meio-campista Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Ruan Pablo já iniciaram o trabalho de transição física. Neste momento, o jogador mais próximo de um retorno aos campos é o camisa 19.

Retorno

Ao contrário do meio-campista Jean Lucas, o Bahia não contou com o lateral-direito Santiago Arias, que também havia sido convocado, no duelo contra o Fluminense, na última quarta-feira, 10. No entanto, contra o Cruzeiro, o colombiano estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo de "seis pontos" no Campeonato Brasileiro.

