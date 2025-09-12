Rival do Bahia, Cruzeiro defende longo tabu sem perder fora de casa

Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Adversário do Bahia na próxima segunda-feira, 15, o Cruzeiro vive grande fase após eliminar o arquirrival Atlético-MG na Copa do Brasil e avançar às semifinais — cenário oposto ao do Tricolor, que deu adeus à competição. As equipes se enfrentam às 20h, na Arena Fonte Nova.

A Raposa perdeu apenas duas partidas como visitante no Campeonato Brasileiro e saiu derrotada pela última vez fora de casa há quase cinco meses atrás, em abril. A equipe do técnico Leonardo Jardim disputou dez jogos longe de Belo Horizonte, venceu quatro, empatou outras quatro e perdeu apenas dois — resultando em um aproveitamento de 53,33%.

A última derrota do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro aconteceu na quinta rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Bragantino. De lá para cá, a Raposa se firmou na competição como um dos candidatos a desbancar o grande favorito Flamengo ao título da competição.

A equipe não perde há cinco jogos consecutivos na temporada e, nas últimas dez partidas, conquistou seis vitórias, dois empates e perdeu apenas duas derrotas, ambas como mandante. A Raposa ocupa a segunda colocação com 44 pontos em 22 jogos, com 12 pontos de vantagem em relação ao Bahia — quarto colocado com 36 pontos.

A Missão Tricolor

Apesar da amarga eliminação na Copa do Brasil, o Bahia ainda não perdeu em casa no Campeonato Brasileiro e quer manter esse retrospecto positivo. O Tricolor conquistou sete triunfos e três empates nos últimos dez jogos e está atrás apenas de Flamengo e do próprio Cruzeiro em pontos somados como mandante.

Dos 36 pontos, o Esquadrão de Aço de Rogério Ceni somou 24 na Arena Fonte Nova — onde joga ao lado do seu torcedor.