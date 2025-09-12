Menu
HOME > ESPORTES
TABU!

Rival do Bahia, Cruzeiro defende longo tabu sem perder fora de casa

Tricolor quer quebrar longa invencibilidade do time mineiro no Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/09/2025 - 21:39 h | Atualizada em 12/09/2025 - 21:54
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube.
Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. -

Adversário do Bahia na próxima segunda-feira, 15, o Cruzeiro vive grande fase após eliminar o arquirrival Atlético-MG na Copa do Brasil e avançar às semifinais — cenário oposto ao do Tricolor, que deu adeus à competição. As equipes se enfrentam às 20h, na Arena Fonte Nova.

A Raposa perdeu apenas duas partidas como visitante no Campeonato Brasileiro e saiu derrotada pela última vez fora de casa há quase cinco meses atrás, em abril. A equipe do técnico Leonardo Jardim disputou dez jogos longe de Belo Horizonte, venceu quatro, empatou outras quatro e perdeu apenas dois — resultando em um aproveitamento de 53,33%.

A última derrota do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro aconteceu na quinta rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Bragantino. De lá para cá, a Raposa se firmou na competição como um dos candidatos a desbancar o grande favorito Flamengo ao título da competição.

A equipe não perde há cinco jogos consecutivos na temporada e, nas últimas dez partidas, conquistou seis vitórias, dois empates e perdeu apenas duas derrotas, ambas como mandante. A Raposa ocupa a segunda colocação com 44 pontos em 22 jogos, com 12 pontos de vantagem em relação ao Bahia — quarto colocado com 36 pontos.

A Missão Tricolor

Apesar da amarga eliminação na Copa do Brasil, o Bahia ainda não perdeu em casa no Campeonato Brasileiro e quer manter esse retrospecto positivo. O Tricolor conquistou sete triunfos e três empates nos últimos dez jogos e está atrás apenas de Flamengo e do próprio Cruzeiro em pontos somados como mandante.

Dos 36 pontos, o Esquadrão de Aço de Rogério Ceni somou 24 na Arena Fonte Nova — onde joga ao lado do seu torcedor.

