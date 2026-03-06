Saiba os desfalques do Bahia para a final do Baianão contra o Vitória

Siga o A TARDE no Google

Para a final do Campeonato Baiano de 2026, o Esporte Clube Bahia terá uma série de desfalques. Neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, diante do Esporte Clube Vitória, o técnico Rogério Ceni já tem três ausências confirmadas: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo. Além deles, David Duarte e Michel Araújo também não devem estar disponíveis para a decisão.

Os três primeiros jogadores estão vetados pelo Departamento Médico tricolor por conta do tratamento de lesões na coxa, pós-cirurgia de apêndice e cirurgia no tornozelo, respectivamente. Já David Duarte e Michel Araújo ainda aparecem como dúvidas, mas dificilmente devem integrar a lista de relacionados, já que realizaram apenas atividades de transição física e técnica durante a semana de preparação para o BaVi.

Confira os desfalques do Bahia para a final do Baianão:

Kanu

Gilberto

Ruan Pablo

David Duarte*

Michel Araújo*

* Não treinaram com o grupo durante a semana.

Novidades?

Por outro lado, apesar dos desfalques, o Bahia pode contar com uma novidade entre os relacionados. A jovem promessa da base tricolor, Kauê Furquim, retornou após participar de amistosos com a Seleção Brasileira Sub-17 e deve ficar à disposição da comissão técnica.

Outro jogador que também pode aparecer na relação para o clássico é o volante Caio Alexandre. O camisa 8 havia realizado apenas atividades na academia nos primeiros dias da preparação para o Ba-Vi, mas participou de uma atividade especial no campo nesta quinta-feira, 5, e deve ser liberado pelo departamento médico do clube.