LISTA DE AUSÊNCIAS
Saiba os desfalques do Bahia para a final do Baianão contra o Vitória
Esquadrão terá baixas importantes para a decisão do Campeonato Baiano de 2026
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
Para a final do Campeonato Baiano de 2026, o Esporte Clube Bahia terá uma série de desfalques. Neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, diante do Esporte Clube Vitória, o técnico Rogério Ceni já tem três ausências confirmadas: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo. Além deles, David Duarte e Michel Araújo também não devem estar disponíveis para a decisão.
Os três primeiros jogadores estão vetados pelo Departamento Médico tricolor por conta do tratamento de lesões na coxa, pós-cirurgia de apêndice e cirurgia no tornozelo, respectivamente. Já David Duarte e Michel Araújo ainda aparecem como dúvidas, mas dificilmente devem integrar a lista de relacionados, já que realizaram apenas atividades de transição física e técnica durante a semana de preparação para o BaVi.
Confira os desfalques do Bahia para a final do Baianão:
- Kanu
- Gilberto
- Ruan Pablo
- David Duarte*
- Michel Araújo*
* Não treinaram com o grupo durante a semana.
Leia Também:
Novidades?
Por outro lado, apesar dos desfalques, o Bahia pode contar com uma novidade entre os relacionados. A jovem promessa da base tricolor, Kauê Furquim, retornou após participar de amistosos com a Seleção Brasileira Sub-17 e deve ficar à disposição da comissão técnica.
Outro jogador que também pode aparecer na relação para o clássico é o volante Caio Alexandre. O camisa 8 havia realizado apenas atividades na academia nos primeiros dias da preparação para o Ba-Vi, mas participou de uma atividade especial no campo nesta quinta-feira, 5, e deve ser liberado pelo departamento médico do clube.
Quais jogadores estão confirmados como desfalques para a final do Campeonato Baiano?
Os jogadores Kanu, Gilberto e Ruan Pablo estão confirmados como desfalques devido a lesões. Além deles, David Duarte e Michel Araújo são dúvidas, com baixa probabilidade de jogarem.
Por que Kanu, Gilberto e Ruan Pablo não jogarão na final?
Kanu foi vetado por lesão na coxa, Gilberto se recupera de uma cirurgia de apêndice e Ruan Pablo de uma operação no tornozelo.
Quem são as novidades que podem integrar o time do Bahia para a final?
A jovem promessa Kauê Furquim, que voltou de amistosos da Seleção Brasileira Sub-17, pode ser relacionada. Caio Alexandre também é uma possibilidade, após treinar com o grupo.
David Duarte e Michel Araújo vão jogar na final do BaVi?
É improvável que David Duarte e Michel Araújo joguem, já que somente realizaram atividades de transição física e técnica, sem treinos completos com o grupo.
Quando e onde será a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória?
A final do Campeonato Baiano será realizada neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes