HOME > ESPORTES
LISTA DE AUSÊNCIAS

Saiba os desfalques do Bahia para a final do Baianão contra o Vitória

Esquadrão terá baixas importantes para a decisão do Campeonato Baiano de 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/03/2026 - 10:12 h

Veja lista de desfalques do Bahia
Veja lista de desfalques do Bahia -

Para a final do Campeonato Baiano de 2026, o Esporte Clube Bahia terá uma série de desfalques. Neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, diante do Esporte Clube Vitória, o técnico Rogério Ceni já tem três ausências confirmadas: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo. Além deles, David Duarte e Michel Araújo também não devem estar disponíveis para a decisão.

Os três primeiros jogadores estão vetados pelo Departamento Médico tricolor por conta do tratamento de lesões na coxa, pós-cirurgia de apêndice e cirurgia no tornozelo, respectivamente. Já David Duarte e Michel Araújo ainda aparecem como dúvidas, mas dificilmente devem integrar a lista de relacionados, já que realizaram apenas atividades de transição física e técnica durante a semana de preparação para o BaVi.

Confira os desfalques do Bahia para a final do Baianão:

  • Kanu
  • Gilberto
  • Ruan Pablo
  • David Duarte*
  • Michel Araújo*

* Não treinaram com o grupo durante a semana.

Leia Também:

Emprestado pelo Bahia, Marcos Felipe volta a jogar após meses e pega pênalti
Bahia pode emplacar bicampeonato baiano após quase dez anos
BaVi da final terá portões da Arena Fonte Nova abertos mais cedo

Novidades?

Por outro lado, apesar dos desfalques, o Bahia pode contar com uma novidade entre os relacionados. A jovem promessa da base tricolor, Kauê Furquim, retornou após participar de amistosos com a Seleção Brasileira Sub-17 e deve ficar à disposição da comissão técnica.

Outro jogador que também pode aparecer na relação para o clássico é o volante Caio Alexandre. O camisa 8 havia realizado apenas atividades na academia nos primeiros dias da preparação para o Ba-Vi, mas participou de uma atividade especial no campo nesta quinta-feira, 5, e deve ser liberado pelo departamento médico do clube.

Quais jogadores estão confirmados como desfalques para a final do Campeonato Baiano?

Os jogadores Kanu, Gilberto e Ruan Pablo estão confirmados como desfalques devido a lesões. Além deles, David Duarte e Michel Araújo são dúvidas, com baixa probabilidade de jogarem.

Por que Kanu, Gilberto e Ruan Pablo não jogarão na final?

Kanu foi vetado por lesão na coxa, Gilberto se recupera de uma cirurgia de apêndice e Ruan Pablo de uma operação no tornozelo.

Quem são as novidades que podem integrar o time do Bahia para a final?

A jovem promessa Kauê Furquim, que voltou de amistosos da Seleção Brasileira Sub-17, pode ser relacionada. Caio Alexandre também é uma possibilidade, após treinar com o grupo.

David Duarte e Michel Araújo vão jogar na final do BaVi?

É improvável que David Duarte e Michel Araújo joguem, já que somente realizaram atividades de transição física e técnica, sem treinos completos com o grupo.

Quando e onde será a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória?

A final do Campeonato Baiano será realizada neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

