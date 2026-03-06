Menu
HOME > ESPORTES
DECISÃO

Bahia pode emplacar bicampeonato baiano após quase dez anos

Esquadrão busca seu 52º troféu estadual

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/03/2026 - 8:17 h

Bahia e Vitória decidem o título baiano de 2026 neste sábado, 7
Bahia e Vitória decidem o título baiano de 2026 neste sábado, 7 -

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova, onde enfrenta o maior rival, o Esporte Clube Vitória, em busca do seu 52º título do Campeonato Baianoque pode ser o segundo consecutivo após quase dez anos.

Se, após o apito final, sair vencedor do clássico, seja no tempo regulamentar ou na decisão por penalidades, o Esquadrão conquistará o bicampeonato baiano após oito anos. A última vez que o Tricolor de Aço venceu dois estaduais seguidos foi no período entre 2018 e 2020.

Em 2018, o Bahia superou o Vitória nos dois jogos da decisão, vencendo por 2 a 1 na Fonte Nova e por 1 a 0 no Barradão. Já na temporada seguinte, em 2019, conquistou o troféu após empatar por 1 a 1 com o Bahia de Feira, no Estádio Alberto Oliveira, e vencer por 1 a 0 na Fonte Nova.

No período, vale ressaltar, o clube não apenas conquistou o bicampeonato, mas também o tricampeonato estadual, levantando três taças consecutivas. O terceiro título veio em 2020, em meio à pandemia da COVID-19. Na ocasião, após dois empates (0 a 0 e 1 a 1), a decisão foi para os pênaltis, e o Bahia venceu por 7 a 6.

Ao longo de sua história, o Bahia já conquistou o bicampeonato baiano dez vezes em seus 95 anos de existência. Além da sequência entre 2018 e 2020, o bicampeonato mais recente havia sido alcançado nas temporadas de 2014 e 2015, quando o Tricolor deixou pelo caminho o Vitória e o Esporte Clube Vitória da Conquista, respectivamente.

Tags:

bavi campeonato baiano Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

