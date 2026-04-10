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ESPORTES

Com problema cardíaco, ex-Vitória toma decisão importante na carreira

Atacante de 29 anos está fora do futebol no momento

João Grassi
Por

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Lucas Braga
Lucas Braga -

Jogador que defendeu o Esporte Clube Vitória em 2025, Lucas Braga precisou interromper sua carreira devido a um problema cardíaco. O atacante de 29 anos, no entanto, projeta retornar ao futebol no segundo semestre deste ano.

A informação foi publicada pelo jornalista Fábio Sormani, torcedor assumido do Santos e com passagem em grandes veículos. Em postagem nas redes sociais, o comunicador aparece em foto com Lucas Braga e afirmou ter conversado com o atleta.

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"Olha só quem eu encontrei na academia: Lucas Braga. Estava no time que foi rebaixado, mas foi dos poucos que se salvaram. Seu choro incontido depois do jogo eu jamais vou esquecer. Santista como nós. Está tratando de um problema cardíaco e me disse que no segundo semestre estará apto a voltar ao futebol. Que Deus o proteja. Sangue bom, merece tudo de bom e do melhor", postou Sormani.

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Lucas Braga no Vitória

Comprado junto ao Santos por R$ 5 milhões, Lucas Braga disputou 35 jogos pelo Vitória e marcou dois gols. Ele chegou a ser emprestado ao Fortaleza nesta temporada, mas acabou reprovado nos exames médicos que flagraram seu problema cardíaco.

No momento, Braga não está jogando profissionalmente por causa de sua condição médica. Ele também não possui contrato com nenhum clube atualmente.

Fábio Sormani e Lucas Braga
Fábio Sormani e Lucas Braga | Foto: Reprodução | Instagram/Fábio Sormani

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