Adversário do Vitória na Série A, São Paulo vive crise de desfalques

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Jonathan Calleri, atacante do São Paulo - Foto: Erico Leonan | São Paulo FC

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o São Paulo terá desfalques importantes para a partida deste sábado, 11, às 16h30, no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As ausências passam por praticamente todos os setores do campo.

O Tricolor Paulista não poderá contar com os atacantes Calleri, Lucas Moura e Luciano, os meio-campistas Bobadilla e Pablo Maia, além do zagueiro Sabino. Embora esteja recuperado de lesão, o jovem Ryan Francisco é outro que ainda não deve ser relacionado.

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Uma provável escalação do São Paulo deve ter: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Danielzinho e Marcos Antônio; Cauly, Artur Victor e Ferreirinha. A equipe é treinada por Roger Machado, ex-Bahia.

Classificação do Brasileirão

O Vitória ocupa a 14ª posição na tabela da Série A, com 11 pontos e um jogo atrasado. O São Paulo, por outro lado, é vice-líder da competição e acumula 20 pontos.