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BRASILEIRÃO 2026

Vitória x São Paulo: Onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Vitória busca voltar para a parte de cima da tabela do Brasileirão neste sábado contra o São Paulo

Valdomiro Neto
Por
| Atualizada em

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Vitória x São Paulo em campo pelo Brasileirão
Vitória x São Paulo em campo pelo Brasileirão -

O Esporte Clube Vitória enfrenta o time do São Paulo neste sábado, 11, pelo Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer às 16h, no Barradão, e é válida pela décima primeira rodada do Brasileirão.

O Vitória vem de empate contra a Chapecoense pelo placar de 1 a 1, no último domingo, 5. O Leão da Barra ocupa a décima quarta colocação da Série A, com 11 pontos conquistados em nove jogos disputados.

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O São Paulo atualmente é o segundo colocado do Brasileirão, com 20 pontos conquistados em 10 partidas disputadas, e chega em Salvador embalado após aplicar goleada contra o time do Cruzeiro pelo placar de 4 a 1, no último sábado, 5.

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Partida importante

O duelo repete a última rodada do Brasileirão de 2025, onde o Vitória venceu a equipe do São Paulo no Barradão pelo placar de 1 a 0, e se livrou do rebaixamento para a segunda divisão do certame nacional.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Globo ( TV aberta), GE TV (Canal do youtube) Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Danielzinho e Marcos Antônio; Cauly, Artur Victor e Ferreirinha Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Vitória

  • Edu
  • Camutanga
  • Dudu
  • Marinho
  • Pedro Henrique
  • Ruben Ismael
  • Edenilson

São Paulo

  • Pablo Maia
  • Sabino
  • Bobadilla
  • Pablo Maia
  • Calleri
  • Luciano

Arbitragem

Árbitro Prinicipal: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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Tags:

Brasileirão esporte clube vitória São Paulo

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