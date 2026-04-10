BRASILEIRÃO 2026
Vitória x São Paulo: Onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Vitória busca voltar para a parte de cima da tabela do Brasileirão neste sábado contra o São Paulo
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O Esporte Clube Vitória enfrenta o time do São Paulo neste sábado, 11, pelo Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer às 16h, no Barradão, e é válida pela décima primeira rodada do Brasileirão.
O Vitória vem de empate contra a Chapecoense pelo placar de 1 a 1, no último domingo, 5. O Leão da Barra ocupa a décima quarta colocação da Série A, com 11 pontos conquistados em nove jogos disputados.
O São Paulo atualmente é o segundo colocado do Brasileirão, com 20 pontos conquistados em 10 partidas disputadas, e chega em Salvador embalado após aplicar goleada contra o time do Cruzeiro pelo placar de 4 a 1, no último sábado, 5.
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Partida importante
O duelo repete a última rodada do Brasileirão de 2025, onde o Vitória venceu a equipe do São Paulo no Barradão pelo placar de 1 a 0, e se livrou do rebaixamento para a segunda divisão do certame nacional.
Onde assistir
A partida será transmitida pela Globo ( TV aberta), GE TV (Canal do youtube) Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Danielzinho e Marcos Antônio; Cauly, Artur Victor e Ferreirinha Técnico: Roger Machado.
Desfalques
Vitória
- Edu
- Camutanga
- Dudu
- Marinho
- Pedro Henrique
- Ruben Ismael
- Edenilson
São Paulo
- Pablo Maia
- Sabino
- Bobadilla
- Pablo Maia
- Calleri
- Luciano
Arbitragem
Árbitro Prinicipal: Anderson Daronco (RS)
Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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