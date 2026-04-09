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CBF faz definições importantes em jogos do Vitória; saiba quais

Partidas são válidas pela Copa do Nordeste e Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

09/04/2026 - 19:38 h

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Estádio Manoel Barradas
Estádio Manoel Barradas -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e horário do último jogo do Esporte Clube Vitória pela fase de grupos da Copa do Nordeste, contra o Confiança, além de ter feito uma alteração no duelo diante do Coritiba, pelo Brasileirão.

O Vitória visita a equipe sergipana no próximo dia 29 de abril, uma quarta-feira, às 21h30, no Estádio Batistão, em Aracaju. Enquanto o Leão ocupa o Grupo A do Nordestão, o adversário integra o Grupo B.

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Mudança de horário

A CBF também alterou o horário do confronto entre Vitória e Coritiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado no Barradão, no dia 2 de maio, um sábado. O jogo, anteriormente marcado para 16h, agora será às 18h30.

Próximo compromisso

Antes de enfrentar Confiança e Coritiba, o Vitória outros cinco compromissos pela frente. O primeiro deles será neste sábado, 11, às 16h30, quando enfrenta o São Paulo no Estádio Manoel Barradas, pela rodada 11 da Série A.

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Tags:

campeonato brasileiro Copa do Nordeste esporte clube vitória

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