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DE MOLHO

Baixa! Vitória marca cirurgia de Camutanga e detalha prazo de retorno

Zagueiro de 32 anos sofreu uma fratura no pé

João Grassi

Por João Grassi

09/04/2026 - 16:48 h

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Camutanga fará cirurgia no pé
Camutanga fará cirurgia no pé -

Coordenador médico do Esporte Clube Vitória, Marcelo Côrtes detalhou sobre a grave lesão sofrida por Camutanga. O zagueiro de 32 anos terá que passar por cirurgia e, segundo previsão do clube, ficará afastado das atividades da equipe por seis meses.

Em vídeo divulgado pelo Vitória, Marcelo Côrtes explicou que Camutanga sofreu uma fratura no pé que "comprometeu importante articulação Lisfranc". O médico rubro-negro confirmou que o defensor será operado na próxima segunda-feira, 13, em Salvador.

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"Camutanga sofreu um trauma torcional no pé esquerdo na partida contra a Chapecoense. Infelizmente foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do pé, uma fratura que comprometeu a articulação chamada Lisfranc, que é uma articulação importante do pé", detalhou Côrtes.

"Diante dos achados nos exames de imagem que foram realizados, foi optado pelo tratamento cirúrgico e o atleta será submetido ao tratamento cirúrgico na próxima segunda-feira, num hospital aqui de Salvador", completou o profissional

A previsão é de que em seis meses ele possa retornar aos treinamentos e aos jogos.
Marcelo Côrtes - Médico do Vitória

Elenco perde peça importante

Peça importante na equipe de Jair Ventura, Camutanga atuou em 15 das 18 partidas do time principal na temporada, tendo começado jogando em 14 delas. Como opções de parceiros para Cacá, o elenco rubro-negro tem Edenilson, Luan Cândido, Neris e Riccieli.

Sem Camutanga, o Vitória volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, será disputado no Estádio Manoel Barradas.

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