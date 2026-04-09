Lucas Silva almeja titularidade e exalta gol: "Sensação indescritível"

Lucas Silva comemora primeiro gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do terceiro gol do Esporte Clube Vitória na goleada por 4 a 1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 8, Lucas Silva foi mais um atleta que marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Em entrevista na zona mista do Barradão, o atacante de 26 anos falou sobre a "sensação indescritível" em balançar as redes pelo Leão da Barra. "Foi uma noite muito especial", afirmou o camisa 20.

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"Vinha trabalhando muito bem e evoluindo bastante. Hoje mostrei o fruto do meu trabalho nos treinamentos. Vitória muito importante para a gente manter essa sequência boa na Copa do Nordeste", celebrou Lucas.

Embora tenha destacado o resultado e o coletivo do Vitória, Lucas Silva disse que está "ganhando confiança de todo mundo" e projetou o próximo desafio da equipe. "Agora é continuar evoluindo, sábado é um jogo muito importante contra o São Paulo. É continuar essa sequência boa para ganharmos cada vez mais confiança".

Lucas ainda afirmou que se vê preparado para assumir a titularidade caso seja acionado, mas deixou claro que respeita as escolhas do treinador Jair Ventura.

“Eu estou pronto [para ser titular]. A gente sempre quer jogar, mas respeito meus companheiros, quem está jogando e as decisões do professor [Jair Ventura]. Estou aqui pronto e o que o professor decidir eu vou respeitar e seguir trabalhando”, completou.

Lucas Silva | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x São Paulo

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, será disputado no Estádio Manoel Barradas.