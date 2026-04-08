HOME > ESPORTES
COLOSSAL!

Vitória goleia a Juazeirense e vira líder do seu grupo no Nordestão

Leão da Barra venceu a equipe do interior baiano pelo placar de 4 a 1

João Grassi

Por João Grassi

08/04/2026 - 21:00 h | Atualizada em 09/04/2026 - 0:35

Renê marcou seu primeiro gol pelo Vitória
Renê marcou seu primeiro gol pelo Vitória -

É Colossal! O Esporte Clube Vitória goleou a Juazeirense pelo placar de 4 a 1 nesta quarta-feira, 8, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no Barradão, em Salvador.

Logo aos cinco minutos de jogo, Aitor Cantalapiedra cobrou falta na área e o goleiro Pedro Campanelli rebateu mal. A bola sobrou para Renê, estreando entre os titulares, que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Já aos 15 minutos, Erick fez boa jogada cortando da direita pra dentro e achou Matheuzinho na entrada da área adversária. O camisa 10 rubro-negro bateu colocado, com categoria, e anotou o segundo tento.

No segundo tempo, já com o time modificado, o Leão fez o terceiro aos 39 minutos. Lucas Silva, um dos atletas que saíram do banco, fez bela jogada individual e bateu de canhota para também anotar seu primeiro gol pelo Vitória.

Aos 44, a Juazeirense chegou a descontar com Marlon, mas Erick, pouco mais de dois minutos depois, marcou o quarto gol e fechou a conta. 4 a 1 e placar final.

Erick marcou o gol quarto gol do Vitória
Erick marcou o gol quarto gol do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para a primeira posição do Grupo A do Nordestão, podendo terminar a rodada no máximo em segundo lugar, acumulando seis pontos. O Cancão de Fogo, da mesma forma, até o momento lidera o Grupo B, com quatro pontos.

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.

FICHA TÉCNICA

Vitória 4x1 Juazeirense

1ª fase da Copa do Nordeste

Local: Barradão, em Salvador

Data: 08/04/2026

Horário: 19h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE) e José Romão da Silva Neto (PE)

Quarto árbitro: Luis Felipe Cabral da Silva Santos (BA)

Transmissão: SportyNet (TV Fechada e YouTube)

Público: 5.658 pessoas

Cartões amarelos: Baralhas, Cacá, Edenilson e Martínez (Vitória) / Felipe, Mandacaru (Juazeirense)

Gols: Renê aos 5' 1T, Matheuzinho aos 15' 1T, Lucas Silva aos 39' 2T e Erick aos 47' 2T (Vitória) / Marlon aos 44' 2T (Juazeirense)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo (Gabriel Vasconcelos); Edenilson, Cacá (Gean), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Zé Vitor) e Martínez; Erick, Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia) e Matheuzinho (Lucas Silva); Renê. Técnico: Jair Ventura.

Juazeirense: Pedro Campanelli; Mandacaru (Bruno Rayck), Zé Romário, Eduardo e Felipe; Bino (Marlon), Douglas Nathan (Bruno Sena) e Luan (Wanderson Papaterra); Diki, Adriano Pardal (Romarinho) e Bravo. Técnico: Carlos Rabelo.

