Vitória goleia a Juazeirense e vira líder do seu grupo no Nordestão
Leão da Barra venceu a equipe do interior baiano pelo placar de 4 a 1
Por João Grassi
É Colossal! O Esporte Clube Vitória goleou a Juazeirense pelo placar de 4 a 1 nesta quarta-feira, 8, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no Barradão, em Salvador.
Logo aos cinco minutos de jogo, Aitor Cantalapiedra cobrou falta na área e o goleiro Pedro Campanelli rebateu mal. A bola sobrou para Renê, estreando entre os titulares, que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.
Já aos 15 minutos, Erick fez boa jogada cortando da direita pra dentro e achou Matheuzinho na entrada da área adversária. O camisa 10 rubro-negro bateu colocado, com categoria, e anotou o segundo tento.
No segundo tempo, já com o time modificado, o Leão fez o terceiro aos 39 minutos. Lucas Silva, um dos atletas que saíram do banco, fez bela jogada individual e bateu de canhota para também anotar seu primeiro gol pelo Vitória.
Aos 44, a Juazeirense chegou a descontar com Marlon, mas Erick, pouco mais de dois minutos depois, marcou o quarto gol e fechou a conta. 4 a 1 e placar final.
Classificação e próximo compromisso
Com o resultado, o Vitória sobe para a primeira posição do Grupo A do Nordestão, podendo terminar a rodada no máximo em segundo lugar, acumulando seis pontos. O Cancão de Fogo, da mesma forma, até o momento lidera o Grupo B, com quatro pontos.
A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.
FICHA TÉCNICA
Vitória 4x1 Juazeirense
1ª fase da Copa do Nordeste
Local: Barradão, em Salvador
Data: 08/04/2026
Horário: 19h
Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)
Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (PE) e José Romão da Silva Neto (PE)
Quarto árbitro: Luis Felipe Cabral da Silva Santos (BA)
Transmissão: SportyNet (TV Fechada e YouTube)
Público: 5.658 pessoas
Cartões amarelos: Baralhas, Cacá, Edenilson e Martínez (Vitória) / Felipe, Mandacaru (Juazeirense)
Gols: Renê aos 5' 1T, Matheuzinho aos 15' 1T, Lucas Silva aos 39' 2T e Erick aos 47' 2T (Vitória) / Marlon aos 44' 2T (Juazeirense)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo (Gabriel Vasconcelos); Edenilson, Cacá (Gean), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Zé Vitor) e Martínez; Erick, Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia) e Matheuzinho (Lucas Silva); Renê. Técnico: Jair Ventura.
Juazeirense: Pedro Campanelli; Mandacaru (Bruno Rayck), Zé Romário, Eduardo e Felipe; Bino (Marlon), Douglas Nathan (Bruno Sena) e Luan (Wanderson Papaterra); Diki, Adriano Pardal (Romarinho) e Bravo. Técnico: Carlos Rabelo.
