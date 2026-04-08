Ex-Vitória sofre cobrança de torcedores em CT do Corinthians; assista

Gabriel Paulista pelo Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Jogador revelado na base do Esporte Clube Vitória, Gabriel Paulista foi alvo de cobranças em meio a má fase do Corinthians, clube que defende atualmente. O Timão não vence há nove jogos e a sequência culminou na demissão do técnico Dorival Júnior, substituído por Fernando Diniz após a derrota por 1 a 0 contra o Internacional, em plena Neo Química Arena.

Abordado durante sua chegada de carro no CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta terça-feira, 7, o zagueiro de 35 anos foi um dos diversos atletas que ouviu críticas duras de perto. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o diálogo entre Gabriel e alguns torcedores.

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"Cê tá tirando nós, truta? O que está acontecendo aí dentro? São 10 jogos, não tem condições mais". "Vocês tem panela aí dentro, fizeram corpo mole domingo e derrubaram o técnico", disseram os corintianos em tom de cobrança.

Gabriel Paulista, que afirma ser torcedor do Corinthians, respondeu que o elenco "sabe a responsabilidade que tem" e prometeu melhores resultados. "Ninguém aqui está apontando ninguém, a culpa é de todo mundo. Eu sou o primeiro a assumir meus erros", garantiu o defensor.

Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista diante do Novorizontino, o Corinthians também vive mau início de campanha no Brasileirão e ocupa apenas a 16ª posição, com 10 pontos e duas vitórias em 10 jogos disputados.

Gabriel Paulista cobrado! 🏴🏳️



Na chegada ao CT Dr. Joaquim Grava para o treino desta manhã, o zagueiro Gabriel Paulista foi mais um jogador cobrado pelos torcedores que estavam presentes no local. Confira:



🎥 Henrique Vigliotti / Central do Timão pic.twitter.com/AypeuSs6yZ — Central do Timão (@centraldotimao) April 7, 2026

Gabriel Paulista no Vitória

Cria da Fábrica de Talentos, Gabriel Paulista teve passagem marcante no Vitória e disputou 141 jogos com a camisa rubro-negra, quando marcou sete gols. O zagueiro foi peça fundamental na campanha de acesso na Série B de 2012 e fez parte do elenco histórico de 2013.

Gabriel esteve presente em parte da campanha do Leão no Brasileirão de 2013, que terminou na 5ª colocação, e conquistou também o Campeonato Baiano daquela temporada.

Após ser vendido pelo clube ao Villareal-ESP, o defensor construiu a maior parte de sua carreira fora do país. Ele também acumulou passagens por Valencia e Atlético de Madrid, na Espanha, além do Arsenal, da Inglaterra, e o Besiktas, na Turquia.