Desfalcado, Vitória pode ter 13ª zaga inédita sob o comando de Jair Ventura

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com quase um time inteiro de desfalques, o Vitória tem grandes chances de entrar em campo contra a Juazeirense com uma zaga inédita sob o comando de Jair Ventura em 2026. Válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, a partida acontece nesta quarta-feira, 8, às 19h, no Barradão.

A baixa mais recente do Leão foi o zagueiro Camutanga, que sofreu uma fratura em um dos dedos do pé direito durante o empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, e deve precisar de seis meses para se recuperar do problema físico. Com 15 partidas em 2026, Camutanga tem sido o zagueiro preferido de Jair Ventura na temporada.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dele, Edu também está lesionado e Riccieli segue na transição física, o que diminui ainda mais as opções do treinador para escalar o miolo de zaga.

Inovação?

Entre todas as 12 combinações de zaga já utilizadas pelo treinador durante a temporada, apenas uma pode ser repetida: Neris e Luan Candido, jogadores que não têm tido sequência por questões técnicas e físicas. No entanto, Jair pode optar por novas combinações com outros dois nomes.

Cacá, contratado por empréstimo junto ao Corinthians, se consolidou como titular na equipe de Jair Ventura ao lado de Camutanga. O jovem Edenilson, por sua vez, vem ganhando espaço não somente na zaga, mas também como volante e lateral direito, atuando em 13 partidas pelo time profissional neste ano.

Além deles, Jair Ventura pode voltar a utilizar Caíque Gonçalves na zaga, decisão feita por ele em outras quatro oportunidades, todas com uma linha de três zagueiros.

Combinações de zaga utilizadas por Jair Ventura em 2026

Dois zagueiros

Camutanga e Cacá: 5x

Camutanga e Edu: 1x

Camutanga e Edenilson: 1x

Luan Cândido e Neris: 1x (única combinação possível de ser repetida)

Cacá e Edu: 1x

Três zagueiros

Camutanga, Caíque e Edu: 1x

Camutanga, Caíque e Cacá: 1x

Camutanga, Caíque e Neris: 1x

Camutanga, Caíque e Luan Candido: 1x

Camutanga, Riccieli e Zé Marcos: 2x

Camutanga, Riccieli e Edu: 1x

Zé Marcos, Riccieli e Neris: 1x

Preocupação no Brasileirão

A situação do Vitória é ainda mais complicada quando se observa o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, no sábado, 11, diante do São Paulo, novamente no Barradão. Para a partida, o Leão ainda não deve contar com Riccieli, além de lidar com a ausência de Edenilson, que cumpre suspensão após ser expulso contra a Chapecoense.

Ou seja, é possível que o Vitória tenha apenas Luan Cândido, Neris e Cacá contra o tricolor paulista.

Já contra o Corinthians, na rodada seguinte do Brasileirão, o Vitória terá a ausência confirmada de Cacá, que não poderá atuar por força contratual, já que pertence à equipe paulista.

Desfalques físicos do Leão

Transição

Pedro Henrique, Claudinho e Riccieli;

Lesão

Camutanga, Jamerson, Mateus Silva, Marinho, Rúben Ismael, Dudu e Edu