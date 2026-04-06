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BRUXA SOLTA

Camutanga sofre lesão grave e desfalca o Vitória por longo período

Zagueiro é titular na equipe de Jair Ventura

João Grassi

Por João Grassi

06/04/2026 - 21:00 h

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Camutanga
Camutanga -

Titular do Esporte Clube Vitória, Camutanga é mais um jogador que entra no departamento médico. O zagueiro sofreu uma lesão grave e ficará afastado por cerca de seis meses. A informação foi publicada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo portal A TARDE.

Camutanga se lesionou durante o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, neste domingo, 5, na Arena Condá. O jogador de 32 anos sofreu uma fratura no pé durante disputa de bola e logo em seguida deixou o campo para a entrada de Luan Cândido.

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Peça importante na equipe de Jair Ventura, o defensor atuou em 15 das 17 partidas do time principal na temporada, tendo começado jogando em 14 delas. Como opções de parceiros para Cacá, o elenco rubro-negro tem Edenilson, Luan Cândido, Neris e Riccieli.

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Próximo compromisso

Sem Camutanga, o Vitória volta a jogar nesta quarta-feira, 8, às 19h, contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, no Barradão.

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