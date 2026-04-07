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Vítima do VAR? Bahia ainda não teve decisões favoráveis no Brasileirão

O Esquadrão não teve nenhuma decisão a seu favor na temporada inteira até então

Marina Branco

Por Marina Branco

07/04/2026 - 17:45 h

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A última partida do Bahia contra o Palmeiras foi mais um dos jogos em que a arbitragem foi a pauta principal - e o Tricolor costuma se sentir prejudicado por ela. Muito além dos árbitros, o árbitro de vídeo também parece não gostar tanto do Esquadrão.

Um levantamento do Gato Mestre mostrou todas as mudanças de decisão após revisão do VAR, revelando quais clubes mais tiveram lances alterados ao longo da competição - e o Bahia é um dos dois únicos a não terem nenhuma decisão do VAR a seu favor na temporada.

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Os dados mostram que o Bahia é um dos clubes mais impactados negativamente, com zero decisões favoráveis e três contrárias (saldo -3). Já o Vitória aparece em uma situação mais equilibrada, com três favoráveis e três contrárias (saldo 0).

Além do Bahia, apenas a Chapecoense não teve nenhuma decisão a seu favor, com apenas uma contra e saldo -1. Assim, Bahia, Coritiba e Mirassol aparecem com os piores saldos, sendo -3, -3 e -4, respectivamente.

O Coritiba, no entanto, é mais beneficiado do que o Bahia, tendo quatro decisões contra, mas pelo menos uma a favor, contra zero do Esquadrão.

Lógica do levantamento

O levantamento considera apenas lances em que o árbitro mudou sua decisão após revisão no VAR, como pênaltis marcados ou anulados, gols validados ou invalidados e cartões aplicados ou retirados.

O estudo não avalia se a decisão final foi correta ou não, apenas contabiliza o impacto da intervenção do vídeo.

Ranking completo do VAR no Brasileirão

  1. Athletico-PR - 5 favoráveis / 1 contrária (+4)
  2. Botafogo - 4 / 1 (+3)
  3. Remo - 4 / 2 (+2)
  4. Santos - 3 / 1 (+2)
  5. São Paulo - 2 / 0 (+2)
  6. Cruzeiro - 5 / 4 (+1)
  7. Palmeiras - 1 / 0 (+1)
  8. Bragantino - 4 / 4 (0)
  9. Fluminense - 3 / 3 (0)
  10. Vitória - 3 / 3 (0)
  11. Corinthians - 1 / 1 (0)
  12. Internacional - 1 / 1 (0)
  13. Vasco - 1 / 1 (0)
  14. Flamengo - 2 / 3 (-1)
  15. Atlético-MG - 1 / 2 (-1)
  16. Chapecoense - 0 / 1 (-1)
  17. Grêmio - 2 / 4 (-2)
  18. Coritiba - 1 / 4 (-3)
  19. Bahia - 0 / 3 (-3)
  20. Mirassol - 1 / 5 (-4)

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Brasileirão Esporte Clube Bahia VAR

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