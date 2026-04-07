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Kanu treina normalmente e volta a ser opção para o Bahia após lesão
Jogador esteve envolvido nas atividades realizadas no CT Evaristo de Macedo
Por João Grassi
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O Esporte Clube Bahia iniciou, nesta terça-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o confronto diante do Mirassol, no sábado, 11, no interior de São Paulo. A boa notícia do dia fica por conta da presença do zagueiro Kanu nas atividades.
Recuperado de lesão muscular na panturrilha, Kanu treinou normalmente com o grupo envolvido em dois trabalhos técnicos de posse de bola e construção de jogadas. Além disso, estes atletas trabalharam em um circuito com foco na parte física.
Ambos ainda em recuperação de lesões, o atacante Ruan Pablo e o goleiro Ronaldo deram continuidade aos seus tratamentos no departamento médico. Por outro lado, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Palmeiras, no domingo, 5, fizeram somente recuperação física.
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Semana livre com foco no Mirassol
O Bahia volta a treinar na manhã desta quarta-feira, 8, novamente na Cidade Tricolor. O elenco comando por Rogério Ceni ainda terá treinamentos na quinta, 9, e na sexta, 10, todos no período da manhã.
O Esquadrão de Aço visita o Mirassol às 18h30 do sábado, 11, no Maião, em duelo válido pela rodada 11 do Campeonato Brasileiro.
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