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SÉRIE A

Éverton Ribeiro opina que arbitragem favorece alguns clubes: "A gente vê"

Meia comentou o gol polêmico que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Bahia

João Grassi

Por João Grassi

07/04/2026 - 13:19 h

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Everton Ribeiro
Everton Ribeiro -

Jogador revelado no Corinthians e que fez história no Cruzeiro e Flamengo, Éverton Ribeiro teve o Bahia como sua primeira experiência no futebol nordestino. No último domingo, 5, o meia demonstrou toda sua insatisfação com a arbitragem da partida entre Esquadrão e Palmeiras, que validou um gol polêmico que garantiu a vitória dos paulistas.

Em entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova, Éverton Ribeiro foi questionado se já percebeu um possível favorecimento da arbitragem para os clubes do eixo do país. O atleta de 36 anos reconheceu que essas situações normalmente beneficiam "times com peso nos bastidores".

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"Eu acreditava que não, mas jogando aqui a gente vê (...) é difícil falar também. Às vezes erram, erram pros dois lados. Mas aqui, uma não checagem, olhando lá de cima, é diferente. Ontem [jogo entre Coritiba e Fluminense] teve um lance muito parecido e checaram, tiraram. Então a gente tenta fazer o nosso melhor dentro de campo, mas esses erros dificultam muito", disse ao Canal do Puco.

Eu acreditava que não, mas jogando aqui a gente vê
Éverto RIbeiro - meia do Bahia

"Geralmente é pra um time que tá brigando lá em cima, um time que tem um peso e uma voz grande nas entrevistas, nos bastidores. Temos que fazer a nossa parte lá dentro de campo, mas também nos impor fora de campo pra querer brigar lá em cima. Porque esses erros fazem a diferença e não pode passar batido", completou o capitão tricolor.

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Lance que gerou revolta

A insatisfação do Esporte Clube Bahia tem origem no gol sofrido na derrota por 2 a 1 contra o Palmeiras, aos 43 minutos do segundo tempo. No lance, jogadores tricolores reclamaram de uma possível falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte, não marcada pela arbitragem, jogada que resultou diretamente no gol da vitória palmeirense.

Bahia 1x2 Palmeiras
Bahia 1x2 Palmeiras | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

As decisões da arbitragem foram criticadas por vários tricolores, como Caio Alexandre, David Duarte, Éverton Ribeiro, além do diretor de futebol Cadu Santoro, que abordou diretamente a equipe e teceu críticas duras.

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