CBF reage a queixa de David Duarte e quer abolir discursos de roubo da arbitragem

David Duarte subiu o tom contra arbitragem após derrota do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O discurso usado pelo zagueiro David Duarte, do Bahia, após a derrota para o Palmeiras no último domingo, 5, não foi bem visto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade quer abolir todo tipo de discurso que cita um suposto favorecimento da arbitragem no futebol.

A CBF entende que uma parcela dos torcedores deixaram de assistir aos jogos porque perderam confiança nos árbitros. De acordo com a entidade, essa percepção do público é motivada pelas falas que associam erro a uma suposta má intenção dos juízes.

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Na reunião com os clubes desta segunda-feira, 6, a instituição apontou que a nova percepção de valor para o Brasileirão precisa vir deles. Uma das soluções apontadas durante o evento foi a criação da liga única.

As preocupações também fazem parte da necessidade de ter um espetáculo mais fluído, já que o tempo de bola em campo, simulações e o antijogo são decisões dos atletas para a CBF.

De acordo com o portal UOL, a instituição defende a ideia que críticas consideradas "acima do tom" devem render punições de um tribunal administrativo próprio, e não do STJD, como ocorre nos dias atuais.

O que aconteceu

Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, o zagueiro David Duarte subiu o tom contra a arbitragem por causa de uma suposta falta sofrida pelo defensor no lance que marcou o segundo gol do Alviverde. O jogador afirmou categoricamente que o árbitro "roubou" o Tricolor.

Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa. David Duarte - Zagueiro do Bahia

A declaração, inclusive, pode ser motivo de punição do atleta, de acordo com o advogado especializado em Direito do Futebol, Caio Baraúna. No caso, a suspensão pode ser de um a seis jogos, e a multa pode variar a cada caso.