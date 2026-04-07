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GRINGO DE SAÍDA?

Entenda situação dos estrangeiros que têm contrato curto no Vitória

Leão da Barra conta com atletas gringos que

João Grassi

Por João Grassi

07/04/2026 - 14:40 h | Atualizada em 07/04/2026 - 14:51

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Kike Saverio em treino no CT Manoel Pontes Tanajura
Kike Saverio em treino no CT Manoel Pontes Tanajura -

Jogadores que chegaram na temporada passada, o uruguaio Renzo López e o ítalo-equatoriano Kike Saverio foram parte do pacotão de estrangeiros contratados pelo Esporte Clube Vitória. Os dois, no entanto, não devem ter vida longa no Barradão.

Enquanto Renzo possui contrato com o Leão da Barra até julho deste ano, Kike só possui vínculo até junho. O portal A TARDE apurou que, até o momento, a ideia do clube é de não renovar com os dois atacantes. Saverio, inclusive, nem sequer atuou pelo time principal em 2026.

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O jogador formado na base do Barcelona participou de seis jogos na temporada, todos estes na equipe alternativa que iniciou o Campeonato Baiano sob comando do auxiliar Rodrigo Chagas, com um gol e uma assistência. Além disso, não foi relacionado para nenhum outro compromisso.

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Já o centroavante, por outro lado, esteve em campo quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro com Jair Ventura, uma dessas como titular. López, que iniciou a temporada com lesão nas costas, não participa diretamente de gols desde julho de 2025, quando marcou seu único gol pelo Vitória no empate por 2 a 2 com o Sport.

Renzo López também passou a enfrentar mais concorrência no centro do ataque este ano. Além de já ser reserva de Renato Kayzer, o uruguaio viu o clube se reforçar com Pedro Henrique, que ainda não estreou por problemas médicos, e o jovem Renê, de 22 anos, considerado internamente como atleta de bom potencial.

Renzo López foi titular em Cruzeiro 3x0 Vitória no Mineirão
Renzo López foi titular em Cruzeiro 3x0 Vitória no Mineirão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Outros gringos no elenco

Outros estrangeiros que chegaram ano passado foram os meio-campistas Rúben Rodrigues e Rúben Ismael, ambos portugueses. Enquanto o primeiro pouco teve chances e já deixou o Vitória, o segundo se recupera de cirurgia no joelho. Ismael, que segue no elenco, teve lesão no menisco medial e, depois de apenas dois meses, rompeu o ligamento cruzado anterior.

Ismael, que possui contrato até o fim de 2028, ainda não estreou na temporada e só disputou uma partida pelo Leão, em agosto do ano passado. Rodrigues, que hoje defende o Bolton Wanderers-ING, atuou em somente quatro oportunidades durante sua discreta passagem.

Espanhol se firma e vira peça importante

Presente no atual elenco rubro-negro, o espanhol Aitor Cantalapiedra vai na contramão dos outros gringos e acumula 33 jogos com a camisa vermelha e preta, sendo 26 desses como titular. Neste ano, atuou 14 vezes, marcou um gol e deu quatro assistências.

Peça importante para a permanência na Série A do Brasileirão na temporada passada, Cantalapiedra se firmou no Rubro-Negro e tem contrato até junho de 2027. No total, marcou quatro gols e distribuiu sete assistências desde que chegou no Barradão.

Aitor Cantalapiedra é peça importante no elenco do Vitória
Aitor Cantalapiedra é peça importante no elenco do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

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