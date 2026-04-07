Entenda situação dos estrangeiros que têm contrato curto no Vitória

Kike Saverio em treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogadores que chegaram na temporada passada, o uruguaio Renzo López e o ítalo-equatoriano Kike Saverio foram parte do pacotão de estrangeiros contratados pelo Esporte Clube Vitória. Os dois, no entanto, não devem ter vida longa no Barradão.

Enquanto Renzo possui contrato com o Leão da Barra até julho deste ano, Kike só possui vínculo até junho. O portal A TARDE apurou que, até o momento, a ideia do clube é de não renovar com os dois atacantes. Saverio, inclusive, nem sequer atuou pelo time principal em 2026.

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O jogador formado na base do Barcelona participou de seis jogos na temporada, todos estes na equipe alternativa que iniciou o Campeonato Baiano sob comando do auxiliar Rodrigo Chagas, com um gol e uma assistência. Além disso, não foi relacionado para nenhum outro compromisso.

Já o centroavante, por outro lado, esteve em campo quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro com Jair Ventura, uma dessas como titular. López, que iniciou a temporada com lesão nas costas, não participa diretamente de gols desde julho de 2025, quando marcou seu único gol pelo Vitória no empate por 2 a 2 com o Sport.

Renzo López também passou a enfrentar mais concorrência no centro do ataque este ano. Além de já ser reserva de Renato Kayzer, o uruguaio viu o clube se reforçar com Pedro Henrique, que ainda não estreou por problemas médicos, e o jovem Renê, de 22 anos, considerado internamente como atleta de bom potencial.

Renzo López foi titular em Cruzeiro 3x0 Vitória no Mineirão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Outros gringos no elenco

Outros estrangeiros que chegaram ano passado foram os meio-campistas Rúben Rodrigues e Rúben Ismael, ambos portugueses. Enquanto o primeiro pouco teve chances e já deixou o Vitória, o segundo se recupera de cirurgia no joelho. Ismael, que segue no elenco, teve lesão no menisco medial e, depois de apenas dois meses, rompeu o ligamento cruzado anterior.

Ismael, que possui contrato até o fim de 2028, ainda não estreou na temporada e só disputou uma partida pelo Leão, em agosto do ano passado. Rodrigues, que hoje defende o Bolton Wanderers-ING, atuou em somente quatro oportunidades durante sua discreta passagem.

Espanhol se firma e vira peça importante

Presente no atual elenco rubro-negro, o espanhol Aitor Cantalapiedra vai na contramão dos outros gringos e acumula 33 jogos com a camisa vermelha e preta, sendo 26 desses como titular. Neste ano, atuou 14 vezes, marcou um gol e deu quatro assistências.

Peça importante para a permanência na Série A do Brasileirão na temporada passada, Cantalapiedra se firmou no Rubro-Negro e tem contrato até junho de 2027. No total, marcou quatro gols e distribuiu sete assistências desde que chegou no Barradão.