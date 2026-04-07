Vitória detalha processos trabalhistas de Mosquito e mais atletas; confira

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Gustavo Mosquito - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória se pronunciou oficialmente, através de sua assessoria jurídica, à respeito de processos na Justiça do Trabalho movidos por parte de três jogadores que deixaram o clube: Gustavo Mosquito, Maycon Cleiton e Wanderson Papaterra.

Em nota, o Vitória negou a existência de "cobranças indevidas que vêm sendo divulgadas de forma distorcida".

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O clube afirmou que há um acordo acordo judicial com Gustavo Mosquito e que isso põe fim a "qualquer controvérsia existente, em ambiente de plena legalidade, consenso e quitação mútua das obrigações".

Já tratando das situações de Maycon e Papaterra, o Leão diz que os vínculos foram firmados por Contrato Especial de Trabalho Desportivo regularmente firmado, ambos rescindidos de forma antecipada, consensual e mediante "livre manifestação de vontade das partes".

O clube garante que os "valores atualmente pleiteados pelos atletas não possuem respaldo fático ou jurídico".

O Rubro-Negro ainda criticou o que classificou como "tentativas de exposição midiática indevida e cobranças infundadas". Leia abaixo a nota na íntegra:

Pronunciamento do EC Vitória

"O Esporte Clube Vitória, por meio de sua assessoria jurídica, vem a público prestar esclarecimentos acerca de recentes demandas envolvendo ex-atletas, bem como rechaçar cobranças indevidas que vêm sendo divulgadas de forma distorcida.

Em relação ao atleta Gustavo Henric da Silva (Mosquito), esclarece-se que as partes celebraram acordo judicial devidamente homologado, pondo fim a qualquer controvérsia existente, em ambiente de plena legalidade, consenso e quitação mútua das obrigações.

No que se refere aos atletas Wanderson Papaterra Matos e Maycon Cleiton de Paula Azevedo, cumpre destacar que o vínculo contratual decorreu de Contrato Especial de Trabalho Desportivo regularmente firmado, tendo sido posteriormente rescindido de forma antecipada, consensual e mediante livre manifestação de vontade das partes. Ressalta-se que os valores atualmente pleiteados não possuem respaldo fático ou jurídico, sendo objeto de impugnação pelo Clube, que demonstrará a total improcedência das alegações apresentadas.

O Esporte Clube Vitória reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o cumprimento rigoroso de suas obrigações contratuais, destacando que eventuais divergências são tratadas dentro dos meios legais cabíveis, com absoluto respeito ao ordenamento jurídico.

Por fim, o Clube repudia tentativas de exposição midiática indevida e cobranças infundadas, reiterando que adotará todas as medidas necessárias para a preservação de sua imagem e de seus interesses institucionais".