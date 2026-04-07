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Vitória pode lucrar quase R$ 12 milhões com Alisson Santos; entenda

Jogador de 23 anos foi formado na base rubro-negra

João Grassi e Valdomiro Neto

Por João Grassi e Valdomiro Neto

07/04/2026 - 12:36 h

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Alisson Santos
Alisson Santos -

O Esporte Clube Vitória se aproxima de receber um valor significativo pela venda de uma das joias de suas divisões de base. O atacante Alisson Santos, de 23 anos, está próximo de ser comprado em definitivo pelo Napoli, clube que defende atualmente na Itália por empréstimo.

De acordo com o jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano, o Napoli deve adquirir Alisson em definitivo para mantê-lo no elenco. O valor total da transação é de 15,5 milhões de euros (R$ 92.187.800,00 na cotação atual).

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Devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vitória já teria direito a uma parcela da transferência por ser o clube formador, mas, além disso, o Leão manteve 10% dos direitos econômicos do atleta.

De acordo com o presidente Fábio Mota, o Vitória ainda não recebeu nenhuma confirmação sobre a negociação. Contudo, o dirigente detalhou ao portal A TARDE que 13% do montante pertenceria ao Rubro-Negro, valores que giram em torno de R$ 11,98 milhões.

Um salto digno de cinema

Alisson chegou ao time profissional do Vitória durante tempos difíceis, em temporada marcada pelo rebaixamento à Terceira Divisão (2021). Com relação desgastada após atuações ruins e impaciência da torcida do Leão da Barra, o jogador foi emprestado ao Náutico, onde protagonizou passagem apagada em 2023.

O primeiro ano de destaque aconteceu no Figueirense, quando chamou a atenção do Leiria, clube da segunda divisão de Portugal, após marcar seis gols em 23 jogos pelo Alvinegro. Com mais seis tentos em 18 partidas, Alisson Santos se transferiu ao campeão português Sporting, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões à época).

Depois de uma passagem com 31 jogos e três gols pelo Sporting, onde era considerado importante especialmente saindo do banco de reservas, Alisson chamou atenção no mundo do futebol ao emplacar boas atuações na Liga dos Campeões da UEFA.

Em fevereiro deste ano, o cria da Fábrica de Talentos foi anunciado pelo Napoli, que pagou 3 milhões de euros para contar com ele por empréstimo. O atacante vive bom início de trajetória na Itália e já marcou dois gols em oito jogos.

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Tags:

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