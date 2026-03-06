VÍDEO: cria do Vitória marca golaço em jogo do Campeonato Italiano

Alison Santos comemorando gol pelo Napoli - Foto: CARLO HERMANN | AFP

Jogador revelado na base do Esporte Clube Vitória, Alisson Santos segue brilhando no futebol europeu. O atacante de 23 anos marcou mais um gol com a camisa do Napoli, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, na tarde desta sexta-feira, 6.

Alisson balançou as redes logo aos 7 minutos de jogo, abrindo o placar na vitória de 2 a 1 sobre o Torino, no Estádio Diego Armando Maradona. O meio-campista Elif Elmas ampliou para o time do sul da Itália, enquanto os visitantes conseguiram apenas diminuir a conta na reta final.

A revelação rubro-negra vive início meteórico, tendo já marcado dois gols em cinco partidas pelo Napoli. Comandado pelo técnico Antonio Conte, o time de Nápoles garantiu pontos importantes na briga por vaga na próxima Liga dos Campeões.

Com 56 pontos, o Napoli vai encerrar a rodada da liga italiana na terceira posição, sem chances de ser ultrapassado pela rival Roma, que só pode chegar em 54 pontos caso vença seu compromisso.

Um salto digno de cinema

Alisson chegou ao time profissional do Vitória durante tempos difíceis, em temporada marcada pelo rebaixamento à Terceira Divisão (2021). Com relação desgastada após atuações ruins e impaciência da torcida do Leão da Barra, o jogador foi emprestado ao Náutico, onde protagonizou passagem apagada em 2023.

O primeiro ano de destaque aconteceu no Figueirense, quando chamou a atenção do Leiria, clube da segunda divisão de Portugal, após marcar seis gols em 23 jogos pelo Alvinegro. Com mais seis tentos em 18 partidas, Alisson Santos se transferiu ao campeão português Sporting, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões à época).

Depois de uma passagem com 31 jogos e três gols pelo Sporting, onde era considerado importante especialmente saindo do banco de reservas, Alisson chamou atenção no mundo do futebol ao emplacar boas atuações na Liga dos Campeões da UEFA.

Em fevereiro deste ano, o cria da Fábrica de Talentos foi anunciado pelo Napoli, que pagou 3 milhões de euros para contar com ele por empréstimo. Caso a equipe italiana queira exercer a opção de compra, terá que desembolsar 16,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 102,3 milhões. O Vitória teria direito a 10% do valor.