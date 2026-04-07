Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO NORDESTE

Vitória x Juazeirense: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Após goleada no Baianão, o Leão reencontra o Cancão de Fogo pela Copa do Nordeste

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

07/04/2026 - 12:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026
Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026 -

O Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 8, contra o time do Juazeirense, em partida válida pela primeira fase da Copa do Nordeste. A partida será no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador e está marcada para às 19h.

Retrospecto das equipes

A partida marca o segundo encontro entre as equipes na temporada, o primeiro encontro foi pela primeira fase do Campeonato Baiano e terminou com uma goleada do Vitória sobre a Juazeirense pelo placar de 4 a 0.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória vêm de resultado positivo no certame regional, ao vencer a equipe do CRB pelo placar de 4 a 2.

A Juazeirense também vêm de vitória na Copa do Nordeste. O Cancão de fogo venceu o Itabaiana pelo placar de 3 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SportyNet (Canal do Youtube)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Juazeirense: Pedro Campanelli, Breno Rayck, Zé Romário, Eduardo, Felipe, Bino, Douglas Nathan, Luan, Diki, Pardal, Bravo. Técnico: Carlos Rabello.

Desfalques

Vitória

  • Edu
  • Riccelli
  • Camutanga
  • Dudu
  • Marinho
  • Pedro Henrique
  • Ruben Ismael

Leia Também:

Vitória nunca perdeu para a Juazeirense no Barradão; veja retrospecto
Copa Sul-Americana: brasileiros estreiam na fase de grupos; veja onde assistir
Libertadores: confira o calendário dos brasileiros nesta semana

Arbitragem

  • Árbitro Prinicipal: Diego Fernando Silva de Lima
  • Assistente 1: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior
  • Assistente 2: José Romão da Silva Neto
  • Quarto Árbitro: Luis Felipe Cabral da Silva Santos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória futebol brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x