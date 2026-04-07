COPA DO NORDESTE
Vitória x Juazeirense: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Após goleada no Baianão, o Leão reencontra o Cancão de Fogo pela Copa do Nordeste
Por Valdomiro Neto
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O Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 8, contra o time do Juazeirense, em partida válida pela primeira fase da Copa do Nordeste. A partida será no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador e está marcada para às 19h.
Retrospecto das equipes
A partida marca o segundo encontro entre as equipes na temporada, o primeiro encontro foi pela primeira fase do Campeonato Baiano e terminou com uma goleada do Vitória sobre a Juazeirense pelo placar de 4 a 0.
O Vitória vêm de resultado positivo no certame regional, ao vencer a equipe do CRB pelo placar de 4 a 2.
A Juazeirense também vêm de vitória na Copa do Nordeste. O Cancão de fogo venceu o Itabaiana pelo placar de 3 a 0.
Onde assistir
A partida terá transmissão da SportyNet (Canal do Youtube)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Juazeirense: Pedro Campanelli, Breno Rayck, Zé Romário, Eduardo, Felipe, Bino, Douglas Nathan, Luan, Diki, Pardal, Bravo. Técnico: Carlos Rabello.
Desfalques
Vitória
- Edu
- Riccelli
- Camutanga
- Dudu
- Marinho
- Pedro Henrique
- Ruben Ismael
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Arbitragem
- Árbitro Prinicipal: Diego Fernando Silva de Lima
- Assistente 1: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior
- Assistente 2: José Romão da Silva Neto
- Quarto Árbitro: Luis Felipe Cabral da Silva Santos
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