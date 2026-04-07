Vitória nunca perdeu para a Juazeirense no Barradão; veja retrospecto

Vitória goleou a Juazeirense por 4 a 0 pelo Campeonato Baiano 2026 - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 19, às 19h, no Barradão, para encarar a Juazeirense. O retrospecto contra o Cancão de Fogo em Salvador é amplamente positivo, e o Rubro-Negro nunca foi derrotado em um confronto direto na sua casa.

As equipes já se enfrentaram nesta temporada pela primeira fase do Baiano, em jogo que terminou com goleada por 4 a 0 do Leão. Matheus Silva, Renato Kayzer (duas vezes) e Elivélton (contra) marcaram os gols do time comandado por Jair Ventura na ocasião.

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O retrospecto no Barradão conta com nove jogos, seis vitórias do Vitória, três empates e nenhum triunfo da Juazeirense. São 26 gols marcados e apenas sete sofridos pelo Leão da Barra no confronto.

A Juazeirense levou a melhor sobre o Rubro-Negro em quatro partidas — todas realizadas no estádio Adauto Moraes, casa do Cancão de Fogo. A última delas, inclusive, foi pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2024, quando a equipe de Juazeiro venceu por 2 a 0.

Sequência do Vitória no Barradão

O duelo contra a Juazeirense é apenas o primeiro de quatro jogos consecutivos no Barradão. Depois do jogo desta quarta, o time de Jair Ventura recebe o São Paulo e o Corinthians pelo Brasileirão, com uma pausa entre os confrontos para pegar o Piauí, novamente pela Copa do Nordeste.