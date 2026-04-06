Vitória pagará mais de R$ 900 mil para volante que abriu processo

Willian Oliveira - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador que defendeu o Esporte Clube Vitória entre 2024 e 2025, Willian Oliveira terá direito a receber mais de R$ 900 mil do clube após o volante entrar com ação na Justiça do Trabalho. Em dezembro do ano passado, depois do fim do contrato dele, o Leão chegou a se posicionar negando os débitos.

De acordo com processo movido na 20ª Vara do Trabalho de Salvador e obtido pelo portal A TARDE, Vitória e Willian Oliveira entraram em um acordo após o atleta cobrar R$ 1.141.720,00. A autuação foi no dia 23 de janeiro deste ano e as audiências foram conduzidas pela juíza Alice Catarina de Souza Pires.

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Com o acordo entre as partes, ficou decidido que o Rubro-Negro pagará a quantia líquida de R$ 910.000,00. Segundo informado no processo, estão incluídas as seguintes parcelas.

Multa do §8º do art. 477 da CLT (R$120.000,00);

Honorários advocatícios de sucumbência (R$80.000,00);

Férias indenizadas (R$360.000,00);

Diferença de FGTS (R$200.000,00);

1/3 férias (R$150.000,00).

Willian Oliveira no Vitória

O volante Willian Oliveira, atualmente no Coritiba, defendeu as cores do Vitória em 90 jogos durante as temporadas 2024 e 2025, quando marcou oito gols e distribuiu quatro assistências.

O meio-campista de 32 anos foi peça importante na classificação para a Copa Sul-Americana em 2024 e na permanência do Leão na Série A do Brasileirão em 2025.