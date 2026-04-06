Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROCESSO

Vitória pagará mais de R$ 900 mil para volante que abriu processo

Jogador de 32 anos entrou em acordo com o clube

João Grassi

Por João Grassi

06/04/2026 - 22:02 h | Atualizada em 07/04/2026 - 0:53

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Willian Oliveira
Willian Oliveira -

Jogador que defendeu o Esporte Clube Vitória entre 2024 e 2025, Willian Oliveira terá direito a receber mais de R$ 900 mil do clube após o volante entrar com ação na Justiça do Trabalho. Em dezembro do ano passado, depois do fim do contrato dele, o Leão chegou a se posicionar negando os débitos.

De acordo com processo movido na 20ª Vara do Trabalho de Salvador e obtido pelo portal A TARDE, Vitória e Willian Oliveira entraram em um acordo após o atleta cobrar R$ 1.141.720,00. A autuação foi no dia 23 de janeiro deste ano e as audiências foram conduzidas pela juíza Alice Catarina de Souza Pires.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Camutanga sofre lesão grave e desfalca o Vitória por longo período
Decisivo, Matheuzinho lidera estatística importante no Vitória
Seleção Sub-16 é campeã de torneio com representantes da dupla BaVi

Com o acordo entre as partes, ficou decidido que o Rubro-Negro pagará a quantia líquida de R$ 910.000,00. Segundo informado no processo, estão incluídas as seguintes parcelas.

  • Multa do §8º do art. 477 da CLT (R$120.000,00);
  • Honorários advocatícios de sucumbência (R$80.000,00);
  • Férias indenizadas (R$360.000,00);
  • Diferença de FGTS (R$200.000,00);
  • 1/3 férias (R$150.000,00).

Willian Oliveira no Vitória

O volante Willian Oliveira, atualmente no Coritiba, defendeu as cores do Vitória em 90 jogos durante as temporadas 2024 e 2025, quando marcou oito gols e distribuiu quatro assistências.

O meio-campista de 32 anos foi peça importante na classificação para a Copa Sul-Americana em 2024 e na permanência do Leão na Série A do Brasileirão em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian Oliveira
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Willian Oliveira
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Willian Oliveira
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Willian Oliveira
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x