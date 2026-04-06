CAMISA 10
Decisivo, Matheuzinho lidera estatística importante no Vitória
Meia marcou o gol rubro-negro no empate por 1 a 1 com a Chapecoense
Por João Grassi
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Autor do gol de pênalti que ele mesmo sofreu no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, neste domingo, 5, Matheuzinho segue sendo fundamental para o Vitória. Segundo o Sofascore, o camisa 10 é o atleta com mais duelos ganhos no elenco na temporada.
De acordo com o aplicativo de estatísticas, Matheuzinho já venceu 80 duelos em jogos do Leão na atual temporada. Além disso, ostenta outros números importantes como 31 faltas sofridas e 31 dribles certos em 41 tentados.
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Diante da Chape, o meia rubro-negro marcou seu terceiro gol no ano 2026, além de uma assistência, três grandes chances criadas e outros 15 passes decisivos. Após o apito final, ele valorizou o ponto conquistado na Arena Condá.
"Acredito que foi bom sim [o resultado], porque a gente jogou com um a menos desde o primeiro tempo, então a gente sabia que eles iriam vir para cima. Jogar fora de casa é muito difícil, mas graças a Deus eu consegui sofrer o pênalti e fazer o empate", disse em entrevista ao Premiere.
🔎 Matheuzinho é o líder em duelos ganhos do @ECVitoria em 2026!🔥🔥— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 6, 2026
⚔️ 16 jogos
⚽️ 3 gols
🅰️ 1 assistência
🧠 3 grandes chances criadas
🔑 15 passes decisivos
💨 31/41 dribles certos (77%!)
💪 80 duelos ganhos (!)
👊 31 faltas sofridas (!)
🥊 1 pênalti sofrido
💯 Nota Sofascore… pic.twitter.com/f3KfcilzUV
Próximo compromisso
O Vitória a jogar na quarta-feira, 8, às 19h, contra a Juazeirense, no Barradão. Como o Rubro-Negro tem optado por preservar atletas na primeira fase da Copa do Nordeste, a presença de Matheuzinho na partida é incerta.
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