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CAMISA 10

Decisivo, Matheuzinho lidera estatística importante no Vitória

Meia marcou o gol rubro-negro no empate por 1 a 1 com a Chapecoense

João Grassi

Por João Grassi

06/04/2026 - 20:02 h

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Matheuzinho comemora gol contra a Chape
Matheuzinho comemora gol contra a Chape -

Autor do gol de pênalti que ele mesmo sofreu no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, neste domingo, 5, Matheuzinho segue sendo fundamental para o Vitória. Segundo o Sofascore, o camisa 10 é o atleta com mais duelos ganhos no elenco na temporada.

De acordo com o aplicativo de estatísticas, Matheuzinho já venceu 80 duelos em jogos do Leão na atual temporada. Além disso, ostenta outros números importantes como 31 faltas sofridas e 31 dribles certos em 41 tentados.

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Diante da Chape, o meia rubro-negro marcou seu terceiro gol no ano 2026, além de uma assistência, três grandes chances criadas e outros 15 passes decisivos. Após o apito final, ele valorizou o ponto conquistado na Arena Condá.

"Acredito que foi bom sim [o resultado], porque a gente jogou com um a menos desde o primeiro tempo, então a gente sabia que eles iriam vir para cima. Jogar fora de casa é muito difícil, mas graças a Deus eu consegui sofrer o pênalti e fazer o empate", disse em entrevista ao Premiere.

Próximo compromisso

O Vitória a jogar na quarta-feira, 8, às 19h, contra a Juazeirense, no Barradão. Como o Rubro-Negro tem optado por preservar atletas na primeira fase da Copa do Nordeste, a presença de Matheuzinho na partida é incerta.

Matheuzinho sofreu o pênalti e ele mesmo converteu para empatar o jogo com a Chapecoense
Matheuzinho sofreu o pênalti e ele mesmo converteu para empatar o jogo com a Chapecoense | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

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