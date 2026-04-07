Copa Sul-Americana: brasileiros estreiam na fase de grupos; veja onde assistir

Siga o A TARDE no Google

Torcida do Atlético Mineiro em partida da Sulamericana - Foto: Photo by JUAN MABROMATA / AFP

O caminho para o título da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira, 7. Equipes como Vasco, São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Botafogo e Red Bull Bragantino estreiam na fase de grupos do certame continental.

Os primeiros times a entrar em campo são o Vasco da Gama e o São Paulo, ainda nesta terça-feira, 7. Onde enfrentam o Barracas Central, da Argentina, e o Boston River do Uruguai, respectivamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na quarta-feira, 8, Santos, Grêmio e Atlético-MG entram em campo contra os times do Deportivo Cuenca, do Equador, Montevideo City Torque, do Uruguai e Puerto Cabello, da Venezuela, respectivamente.

Na quinta-feira, 9. Botafogo e Red Bull Bragantino irão encerrar a rodada contra os times do Caracas e Carabobo, ambas equipes da Venezuela.

Confira o horário das partidas das equipes

Terça-feira, 7

19h | Barracas Central x Vasco da Gama: Paramount (streaming)

21h30 | Boston River x São Paulo: Paramount (streaming) e SBT (TV aberta)

Quarta-feira, 8

19h | Deportivo Cuenca x Santos: ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)

21h30 | Montevideo City Torque x Grêmio: Paramount (streaming)

23h | Puerto Cabello x Atlético-MG: ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)

Quinta-feira, 9