RUMO À GLÓRIA ETERNA!
Libertadores: confira o calendário dos brasileiros nesta semana
As equipes do Fluminense, Cruzeiro, Mirassol, Flamengo, Palmeiras e Corinthians estreiam nesta semana no certame continental
Por Valdomiro Neto
O caminho rumo à glória eterna dos brasileiros na Copa Libertadores começa a ser traçado nesta terça-feira, 7. As equipes do Fluminense, Cruzeiro, Mirassol, Flamengo, Palmeiras e Corinthians estreiam nesta semana no certame continental.
O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Fluminense, que visita o La Guaira na Venezuela, às 19h desta terça-feira, 7. Logo depois, às 21h, o Cruzeiro joga contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.
Os finalistas da última edição da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras, entram em campo nesta quarta-feira, 8. O Rubro-Negro enfrenta o Cusco, no Peru. E o Verdão visita o Junior Barranquilla, na Colômbia.
A sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, o Mirassol, estreia na competição continental contra o time do Lanús, partida que acontecerá no estádio do Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo.
O Corinthians enfrenta o time da Platense, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.
Confira os horários das partidas e onde assistir
Terça-feira, 7
- 19h | La Guaira x Fluminense: Paramount (streaming)
- 21h | Barcelona x Cruzeiro: ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)
Quarta-feira, 8
- 19h | Mirassol x Lanús: Paramount (streaming)
- 21h30 | Cusco x Flamengo: Globo (TV aberta) e Paramount (streaming)
- 21h30 | Junior Barranquilla x Palmeiras: Globo (TV aberta), ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)
Quinta-feira, 9
- 21h | Platense x Corinthians: ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)
