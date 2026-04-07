ESPORTES
RUMO À GLÓRIA ETERNA!

Libertadores: confira o calendário dos brasileiros nesta semana

As equipes do Fluminense, Cruzeiro, Mirassol, Flamengo, Palmeiras e Corinthians estreiam nesta semana no certame continental

Valdomiro Neto

07/04/2026 - 9:04 h

Torcida do Palmeiras na Copa Libertadores
O caminho rumo à glória eterna dos brasileiros na Copa Libertadores começa a ser traçado nesta terça-feira, 7. As equipes do Fluminense, Cruzeiro, Mirassol, Flamengo, Palmeiras e Corinthians estreiam nesta semana no certame continental.

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Fluminense, que visita o La Guaira na Venezuela, às 19h desta terça-feira, 7. Logo depois, às 21h, o Cruzeiro joga contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.

Os finalistas da última edição da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras, entram em campo nesta quarta-feira, 8. O Rubro-Negro enfrenta o Cusco, no Peru. E o Verdão visita o Junior Barranquilla, na Colômbia.

A sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, o Mirassol, estreia na competição continental contra o time do Lanús, partida que acontecerá no estádio do Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo.

O Corinthians enfrenta o time da Platense, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

Confira os horários das partidas e onde assistir

Terça-feira, 7

  • 19h | La Guaira x Fluminense: Paramount (streaming)
  • 21h | Barcelona x Cruzeiro: ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)

Quarta-feira, 8

  • 19h | Mirassol x Lanús: Paramount (streaming)
  • 21h30 | Cusco x Flamengo: Globo (TV aberta) e Paramount (streaming)
  • 21h30 | Junior Barranquilla x Palmeiras: Globo (TV aberta), ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)

Quinta-feira, 9

  • 21h | Platense x Corinthians: ESPN (canal por assinatura) e Disney+ (streaming)

