Luís Roberto, narrador da Globo, é cortado da Copa do Mundo; entenda

Luís Roberto, principal narrador esportivo da TV Globo - Foto: João Miguel Júnior | Globo

O narrador esportivo Luís Roberto, da TV Globo, está fora das transmissões da Copa do Mundo após ser diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical, condição caracterizada como um princípio de tumor, que neste momento está em fase final de avaliação para o tratamento médico. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias nesta terça-feira, 7.

A mudança altera o planejamento feito pela emissora para a cobertura do torneio, impactando diretamente na escala da equipe.

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“Depois do susto, está tudo sob controle. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco.”, afirmou o narrador ao portal LeoDias.

A última transmissão do narrador na Globo foi a partida entre Flamengo e Santos, no Maracanã, no último domingo, 5. Segundo a reportagem, o narrador já atuou “no sacrifício” durante o jogo, mas conseguiu concluir o trabalho.

Quem deve assumir o lugar de Luís Roberto?

Luís Roberto seria o narrador dos jogos da Seleção Brasileira, vaga que agora está aberta.

Além dele, a Globo escalou Everaldo Marques e Gustavo Villani para as transmissões da Copa do Mundo na TV aberta. Para o SporTV, o canal fechado da emissora, Luiz Carlos Júnior e Paulo Andrade foram os nomes escolhidos.

No time de comentaristas da Globo, foram escalados os ex-jogadores Junior, Denilson, Cristiane Rozeira, Roger Flores e Caio Ribeiro, além da jornalista Ana Thais Matos. Enquanto isso, o SporTV contará com os ex-atletas Ricardinho e Grafite, juntamente aos jornalistas Eric Faria e Ledio Carmona.

Já na GE TV, a plataforma digital do Grupo Globo, Jorge Iggor, Fernando Camargo e Marcelo Ferranttini participarão das transmissões de 32 dos 104 jogos do torneio.

Quem é Luís Roberto?

Com carreira consolidada no jornalismo esportivo, Luís Roberto foi contratado pela Globo em 1997, participando das transmissões de todas as Copas do Mundo desde 1998, sendo essa a primeira ausência do narrador desde que chegou à emissora.

Galvão Bueno e Luis Roberto | Foto: João Miguel Júnior | Globo

Luis Roberto se consolidou como o principal narrador esportivo da Globo após a saída de Galvão Bueno, que teve como sua última narração na final da Copa do Mundo, em 18 de dezembro de 2022.

Galvão ainda manteve um contrato para participações pontuais e projetos específicos até o final de 2024, o que não impediu Luís Roberto de assumir protagonismo nas narrações esportivas da TV Globo desde então.