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RESOLVIDO

Campeão da Série B é mais um que fecha acordo com o Vitória na Justiça

Atleta de 31 anos defendeu o Leão da Barra entre 2022 e 2025

João Grassi

Por João Grassi

07/04/2026 - 17:46 h

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Dionísio integrou o elenco campeão da Série B em 2023
Dionísio integrou o elenco campeão da Série B em 2023 -

Jogador que defendeu o Esporte Clube Vitória entre 2022 e 2025, Dionísio terá direito a receber R$ 240 mil do clube após o volante entrar com ação na Justiça do Trabalho. O portal A TARDE já havia noticiado situação semelhante envolvendo Willian Oliveira.

De acordo com processo movido na 5ª Vara do Trabalho de Salvador e obtido pelo A TARDE, Vitória e Dionísio entraram em acordo após o atleta cobrar R$ 326.025,00. A autuação foi no dia 23 de janeiro deste ano e as audiências foram conduzidas pela juíza Alexa Rocha de Almeida Fernandes.

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Com o acordo entre as partes, ficou decidido que o Rubro-Negro pagará a quantia líquida de R$ 240.000,00 para o atleta de 31 anos. Segundo informado no processo, estão incluídas as seguintes parcelas:

  • FGTS (R$50.000,00);
  • Férias indenizadas + 1/3 (R$90.000,00);
  • Honorários advocatícios de sucumbência (R$25.000,00);
  • Multa do §8º do art. 477 da CLT (R$75.000,00)

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Dionísio no Vitória

O meio-campista Dionísio, atualmente no Ypiranga-RS, defendeu as cores do Vitória em 29 jogos entre as temporadas 2022 e 2025, quando marcou um gol. O jogador de 32 anos foi peça importante na campanha do acesso na Série C de 2022, além de ter integrado o elenco campeão da Série B em 2023.

Durante sua passagem no Leão da Barra, Dionísio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior que o tirou de boa parte da temporada 2023. Acumulou ainda empréstimos para Brusque e Confiança.

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