Lucas Arcanjo sente incômodo e é substituído em jogo do Vitória

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- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, o goleiro Lucas Arcanjo sentiu um incômodo e foi substituído no intervalo da partida contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, 8, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

De acordo com o clube, Arcanjo teve um incômodo na região torácica, mas sem nenhum agravante. Por conta disso, o departamento médico rubro-negro optou por preservar o atleta, que deu lugar a Gabriel Vasconcelos.

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Até o momento, o Vitória vai vencendo a equipe do interior baiano pelo placar de 2 a 0, com gols de Renê e Matheuzinho.