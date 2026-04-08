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Lucas Arcanjo sente incômodo e é substituído em jogo do Vitória

Goleiro atuou no primeiro tempo da partida contra a Juazeirense

João Grassi

Por João Grassi

08/04/2026 - 20:17 h

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Imagem ilustrativa da imagem Lucas Arcanjo sente incômodo e é substituído em jogo do Vitória
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Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, o goleiro Lucas Arcanjo sentiu um incômodo e foi substituído no intervalo da partida contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, 8, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

De acordo com o clube, Arcanjo teve um incômodo na região torácica, mas sem nenhum agravante. Por conta disso, o departamento médico rubro-negro optou por preservar o atleta, que deu lugar a Gabriel Vasconcelos.

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Até o momento, o Vitória vai vencendo a equipe do interior baiano pelo placar de 2 a 0, com gols de Renê e Matheuzinho.

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