Com novo doblete de participações, Erick brilha no Vitória em 2026

Erick em Vitória 4x1 Juazeirense - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos jogadores mais decisivos do Vitória em 2026, Erick segue melhorando seus números ofensivos. Durante a goleada por 4 a 1 sobre a Juazeirense, nesta quarta-feira, 8, pela Copa do Nordeste, o atacante chegou ao terceiro jogo no ano com gol e assistência.

Embora outros tenham conseguido balançar as redes e servir um companheiro numa mesma partida — Aitor e Luís Miguel —, Erick foi o único atleta que repetiu a dose em diferentes ocasiões, sendo duas delas pelo Nordestão.

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Em boa fase, o ponta-direita de 28 anos é o líder de participações diretas em gols no elenco, à frente de nomes importantes como Baralhas, Matheuzinho e Renato Kayzer. Esta temporada, inclusive, já é sua segunda melhor em números na carreira, atrás apenas de 2023 pelo Ceará.

Partidas de Erick com gol e assistência

Vitória 3x0 Galícia - Campeonato Baiano (gol e assistência)

CRB 2x4 Vitória - Copa do Nordeste (gol e duas assistências)

Vitória 4x1 Juazeirense - Copa do Nordeste (gol e assistência)

Reencontro com o São Paulo

Ex-jogador do São Paulo, Erick foi negociado em definitivo com o Vitória após passar o ano passado emprestado. Agora, o atacante vai reencontrar seu antigo clube pela primeira vez depois de ser comprado pelo Leão.

Na zona mista do Barradão, Erick relembrou sobre a pressão de ter enfrentado o São Paulo na última rodada do Brasileirão de 2025, duelo que marcou a permanência do clube na Série A com direito a fortes emoções.

"Fico um pouco mais leve, ano passado fui jogar com a corda no pescoço, sabendo que só tinha um resultado que interessava ao Vitória. O presidente [Fábio Mota] pagou minha multa para jogar, deu uma pressão maior, mas estou feliz pela partida [contra a Juazeirense]. Tenho certeza que no sábado [contra o São Paulo] o Barradão vai estar lotado e a gente vai fazer um grande jogo", projetou.

Erick chegou ao terceiro jogo na temporada com gol e assistência | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x São Paulo

O Vitória de Erick volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, será disputado no Estádio Manoel Barradas.