JOVEM PROMESSA
Joia da base celebra oportunidade e mira título da Copa do Nordeste
Lateral-direito de 18 anos entrou no segundo tempo durante a goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Por João Grassi
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Uma das promessas da base relacionadas para a goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense, nesta quarta-feira, 8, o lateral-direito Gean Soares teve a oportunidade de representar o Esporte Clube Vitória pela primeira vez na Copa do Nordeste.
Após disputar três jogos no Campeonato Baiano com o time alternativo, Gean chamou atenção e fez a torcida rubro-negra cobrar sua presença na equipe principal. Em entrevista na zona mista, ele falou sobre a chance recebida.
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"Primeiramente agradecer a Deus por tudo e ao Jair [Ventura, técnico] pela oportunidade. O que eu vejo daqui pra frente é só ir pra cima, aproveitar a oportunidade que está tendo", projetou Gean.
Questionado sobre a motivação do elenco para buscar o título do Nordestão, o defensor de 18 anos garantiu que o Leão está focado em encerrar o jejum do clube na competição, já que a taça que não vem desde 2010.
O grupo está muito unido, todo mundo junto. Vamos em busca do título [da Copa do Nordeste].
Próximo compromisso
O Vitória volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.
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