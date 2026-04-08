Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NORDESTÃO

Em estreia como titular, Renê celebra primeiro gol pelo Vitória

Atacante de 22 anos marcou o primeiro tento na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense

João Grassi

Por João Grassi

08/04/2026 - 22:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Renê em ação na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Renê em ação na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense

Titular pela primeira vez nesta quarta-feira, 8, Renê marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitória na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Nordeste. O atacante de 22 anos abriu o placar para o Leão, logo aos cinco minutos de jogo.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Renê celebrou seu primeiro tento e enalteceu a chance de atuar pelo Vitória. O centroavante foi o último reforço contratado pelo clube na janela de transferências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Muito importante marcar com essa camisa. Estou muito feliz com o que vem acontecendo na minha vida. É sempre bom jogar aqui, com nossa torcida que nos apoia bastante. Muito feliz pelo gol, só agradecer a Deus mesmo pela oportunidade", comemorou.

Leia Também:

Lucas Arcanjo sente incômodo e é substituído em jogo do Vitória
Ex-Vitória sofre cobrança de torcedores em CT do Corinthians; assista
Desfalcado, Vitória pode ter 13ª zaga inédita sob o comando de Jair Ventura

O camisa 91 também comentou sobre a responsabilidade de substituir Renato Kayzer, atacante titular e uma das principais referências técnicas do elenco. "O [Renato] Kayzer é um grande jogador, eu acompanhava ele. Feliz por estar aqui no vitória, só agradecer".

Renê ainda falou que, se for necessário, pode atuar em outras posições no ataque além de centroavante. Ele concluiu sua fala comentando sobre outras oportunidades de marcar que teve durante a partida.

"Sou um cara que me cobro muito, agora é trabalhar pra poder finalizar melhor e fazer mais gols com a camisa da Vitória", finalizou.

Próximo compromisso

O Vitória de Renê volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entrevista esporte clube vitória Zona Mista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renê em ação na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Renê em ação na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Renê em ação na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Renê em ação na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x