Em estreia como titular, Renê celebra primeiro gol pelo Vitória
Atacante de 22 anos marcou o primeiro tento na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense
Por João Grassi
Titular pela primeira vez nesta quarta-feira, 8, Renê marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitória na goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Nordeste. O atacante de 22 anos abriu o placar para o Leão, logo aos cinco minutos de jogo.
Em entrevista na zona mista do Barradão, Renê celebrou seu primeiro tento e enalteceu a chance de atuar pelo Vitória. O centroavante foi o último reforço contratado pelo clube na janela de transferências.
"Muito importante marcar com essa camisa. Estou muito feliz com o que vem acontecendo na minha vida. É sempre bom jogar aqui, com nossa torcida que nos apoia bastante. Muito feliz pelo gol, só agradecer a Deus mesmo pela oportunidade", comemorou.
O camisa 91 também comentou sobre a responsabilidade de substituir Renato Kayzer, atacante titular e uma das principais referências técnicas do elenco. "O [Renato] Kayzer é um grande jogador, eu acompanhava ele. Feliz por estar aqui no vitória, só agradecer".
Renê ainda falou que, se for necessário, pode atuar em outras posições no ataque além de centroavante. Ele concluiu sua fala comentando sobre outras oportunidades de marcar que teve durante a partida.
"Sou um cara que me cobro muito, agora é trabalhar pra poder finalizar melhor e fazer mais gols com a camisa da Vitória", finalizou.
Próximo compromisso
O Vitória de Renê volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.
