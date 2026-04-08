Zé Vitor mira boa sequência e pensa grande: "Olhar pra cima na tabela"

Zé Vitor - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos reforços contratados pelo Vitória na janela de transferências, o volante Zé Vitor esteve em campo nos últimos cinco compromissos da equipe. O mais recente deles aconteceu nesta quarta-feira, 8, a goleada de 4 a 1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Nordeste.

Em entrevista na zona mista, Zé Vitor falou sobre aproveitar a sequência de jogos dentro de casa para buscar bons resultados. O Leão terá mais três duelos consecutivos no Barradão: contra São Paulo, Piauí e Corinthians.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A gente já vinha se cobrando para ter uma sequência de vitórias. Espero que hoje seja um pontapé para mais três vitórias dentro de casa. Zé Vitor - Volante do Vitória

Questionado sobre o rodízio de jogadores no elenco, o meio-campista mostrou confiança nas escolhas do técnico Jair Ventura. Para ele, o mais importante é seguir vencendo e buscar o melhor desempenho nas competições.

"Acho que ele já sabe o que vai fazer, as escolhas dele vão ser sempre para o bem do grupo. Quem ele escolher vai estar preparado. Acho que ele vai tomar a melhor decisão nesses dois dias. O mais importante é a gente estar vencendo, manter uma sequência de vitórias e começar a olhar pra cima na tabela", disse.

O jogador de 25 anos ainda celebrou mais uma oportunidade de jogar pelo Rubro-Negro e destacou a razão de ter escolhido o clube em meio a outras propostas recebidas enquanto jogava na Portuguesa.

"Muito feliz pela sequência que venho tendo, são cinco jogos consecutivos e isso foi uma escolha minha pessoal, escolhi o Vitória pela característica de dar oportunidade. Espero poder ajudar e sempre que precisarem de mim, vou dar meu 100% pra a gente sair com a vitória", concluiu Zé Vitor.

Próximo compromisso

O Vitória de Zé Vitor volta a jogar no próximo sábado, 11, às 16h30, contra o São Paulo. O duelo, válido pela rodada 11 do Brasileirão, acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.