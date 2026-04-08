Jair Ventura exalta desempenho do Vitória "Tivemos controle total"

Jair Ventura na coletiva de imprensa - Foto: Valdomiro Neto Ag. A TARDE

Após a partida que terminou com o placar de 4 a 1 para o Esporte Clube Vitória, contra a equipe da Juazeirense, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o técnico Jair Ventura falou sobre o desempenho positivo da equipe, e exaltou a dificuldade de aplicar um placar elástico.

“A gente criou e também fez bastante gols; uma goleada nunca é fácil, a gente sabe como é difícil construir e fazer gols. Fico feliz não só pelos marcados, mas também pelo desempenho. A gente conseguiu controlar como a gente queria, do nosso modelo de jogo que a gente entende que é o melhor: de ter a posse, de conseguir controlar, começar de um lado, terminar do outro, criar chances.”

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Importância do Matheuzinho na partida

Jair Ventura celebrou a boa partida de matheuzinho, que chegou ao seu segundo jogo consecutivo marcando gols.

“Feliz. O nosso ‘10’ foi poupado pelo desgaste do último jogo. Hoje, descansado, recuperado dos indicadores, começou mais uma partida. É um jogador muito importante para todos nós, feliz por ele estar marcando.”

Força máxima na Copa do Nordeste?

Jair Ventura comentou sobre a possibilidade de enfrentar o time do Piauí, na próxima quarta-feira, 21h, com força máxima. O treinador enfatizou a necessidade de todos os jogadores estarem bem fisicamente e à disposição do elenco Rubro-Negro.

“Vamos fazer jogo a jogo, em caso de todos os jogadores bem, a gente vai sim com força máxima porque a gente quer a classificação e, principalmente, passar em primeiro lugar para a gente decidir em casa a próxima fase.”