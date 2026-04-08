Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO NORDESTE

Jair Ventura exalta desempenho do Vitória "Tivemos controle total"

Técnico elogiou desempenho na partida, e projetou força máxima na Copa do Nordeste

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

08/04/2026 - 22:58 h | Atualizada em 08/04/2026 - 23:09

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jair Ventura na coletiva de imprensa
Jair Ventura na coletiva de imprensa -

Após a partida que terminou com o placar de 4 a 1 para o Esporte Clube Vitória, contra a equipe da Juazeirense, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o técnico Jair Ventura falou sobre o desempenho positivo da equipe, e exaltou a dificuldade de aplicar um placar elástico.

“A gente criou e também fez bastante gols; uma goleada nunca é fácil, a gente sabe como é difícil construir e fazer gols. Fico feliz não só pelos marcados, mas também pelo desempenho. A gente conseguiu controlar como a gente queria, do nosso modelo de jogo que a gente entende que é o melhor: de ter a posse, de conseguir controlar, começar de um lado, terminar do outro, criar chances.”

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Importância do Matheuzinho na partida

Jair Ventura celebrou a boa partida de matheuzinho, que chegou ao seu segundo jogo consecutivo marcando gols.

“Feliz. O nosso ‘10’ foi poupado pelo desgaste do último jogo. Hoje, descansado, recuperado dos indicadores, começou mais uma partida. É um jogador muito importante para todos nós, feliz por ele estar marcando.”

Leia Também:

Joia da base celebra oportunidade e mira título da Copa do Nordeste
Em estreia como titular, Renê celebra primeiro gol pelo Vitória
Vitória goleia a Juazeirense e vira líder do seu grupo no Nordestão

Força máxima na Copa do Nordeste?

Jair Ventura comentou sobre a possibilidade de enfrentar o time do Piauí, na próxima quarta-feira, 21h, com força máxima. O treinador enfatizou a necessidade de todos os jogadores estarem bem fisicamente e à disposição do elenco Rubro-Negro.

“Vamos fazer jogo a jogo, em caso de todos os jogadores bem, a gente vai sim com força máxima porque a gente quer a classificação e, principalmente, passar em primeiro lugar para a gente decidir em casa a próxima fase.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória futebol brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura na coletiva de imprensa
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Jair Ventura na coletiva de imprensa
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Jair Ventura na coletiva de imprensa
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Jair Ventura na coletiva de imprensa
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x